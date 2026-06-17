Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé regrette l’absence de son «petit frère» avec les Bleus

L'équipe de France est enfin entrée dans le vif du sujet mardi soir, heure française, en affrontant le Sénégal pour son premier match de Coupe du monde. Cette rencontre, comme toutes les autres, se dérouleront sans Eduardo Camavinga qui n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour ce Mondial aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. De quoi toucher Kylian Mbappé qui le considère comme son petit frère.
En septembre 2020, Didier Deschamps décidait de lancer Eduardo Camavinga avec l'équipe première des Bleus à quelques semaines de son 18ème anniversaire. Grâce à ses présences régulières lors des rassemblements, le milieu de terrain au Real Madrid a noué une belle relation avec Kylian Mbappé qui est de cinq ans son aîné. Le capitaine des Bleus a rejoint Camavinga à la Casa Blanca pendant le mercato estival de 2024. Mais après une saison délicate, l'international français n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du monde sur le sol américain.
«J’essaie de le soutenir et de le protéger car il est comme un petit frère pour moi»
De quoi faire naître des sentiments de déception et de tristesse chez Kylian Mbappé qui n'a pas manqué de lui communiquer son soutien à une figure fraternelle en interview avec Le Parisien. « Cama… Il a eu une année pas facile, plus une déception liée au fait qu’il n’est pas à la Coupe du monde. J’essaie de le soutenir et de le protéger car il est comme un petit frère pour moi ».
«Il a le talent, la personnalité et le caractère pour renverser cette situation»
« Je lui dis toujours qu’il a le talent, la personnalité et le caractère pour renverser cette situation. S’il y parvient, dans le meilleur club et la meilleure nation du monde, ça fera de lui un plus grand joueur et un plus grand homme car il aura montré qu’il pouvait s’en sortir avec brio ». a conclu Kylian Mbappé au début du mois de juin avant de quitter Clairefontaine avec l'équipe de France pour vivre le rêve américain l'espace de quelques semaines pour la Coupe du monde.