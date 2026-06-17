Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé regrette l’absence de son «petit frère» avec les Bleus

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France est enfin entrée dans le vif du sujet mardi soir, heure française, en affrontant le Sénégal pour son premier match de Coupe du monde. Cette rencontre, comme toutes les autres, se dérouleront sans Eduardo Camavinga qui n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour ce Mondial aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. De quoi toucher Kylian Mbappé qui le considère comme son petit frère.

En septembre 2020, Didier Deschamps décidait de lancer Eduardo Camavinga avec l'équipe première des Bleus à quelques semaines de son 18ème anniversaire. Grâce à ses présences régulières lors des rassemblements, le milieu de terrain au Real Madrid a noué une belle relation avec Kylian Mbappé qui est de cinq ans son aîné. Le capitaine des Bleus a rejoint Camavinga à la Casa Blanca pendant le mercato estival de 2024. Mais après une saison délicate, l'international français n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du monde sur le sol américain.

«J’essaie de le soutenir et de le protéger car il est comme un petit frère pour moi» De quoi faire naître des sentiments de déception et de tristesse chez Kylian Mbappé qui n'a pas manqué de lui communiquer son soutien à une figure fraternelle en interview avec Le Parisien. « Cama… Il a eu une année pas facile, plus une déception liée au fait qu’il n’est pas à la Coupe du monde. J’essaie de le soutenir et de le protéger car il est comme un petit frère pour moi ».