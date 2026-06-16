Équipe de France : Mbappé, Dembélé, Olise… Lizarazu annonce déjà un changement tactique pour la Coupe du Monde ?

Amadou Diawara

Pour l'entrée en lice de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps devrait aligner une équipe avec quatre joueurs à vocation offensive : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Michael Olise. A en croire Bixente Lizarazu, le sélectionneur des Bleus pourrait revenir à un 4-3-3 si son équipe n'est pas assez équilibrée face au Sénégal.

En fin de contrat le 31 juillet, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Pour sa dernière compétition à la tête des Bleus, le technicien de 57 ans devrait aligner une composition plus offensive que d'habitude. En effet, le 4-3-3 habituel de Didier Deschamps devrait laisser place à un 4-2-3-1 avec un quatuor d'attaquants composé de Kylian Mbappé, de Désiré Doué, d'Ousmane Dembélé et de Michael Olise.

«Son ADN naturel reste d'avoir une équipe toujours bien organisée défensivement» Dans sa chronique pour L'Equipe, Bixente Lizarazu s'est prononcé sur la composition de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. Et à en croire l'ex-latéral gauche des Bleus, son ancien coéquipier pourrait revenir très vite à un 4-3-3 classique si ce qu'il voit contre le Sénégal ce mardi soir ne lui convient pas.