Zinedine Zidane à la place de Didier Deschamps : La FFF lâche une réponse en pleine Coupe du Monde !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Pour assurer sa succession, Zinedine Zidane est le grandissime favori. Alors que l'arrivée du Ballon d'Or 98 à la tête des Bleus n'a pas encore été officialisée, Philippe Diallo a lâché une réponse claire sur le sujet.

Après 14 années de règne, Didier Deschamps va céder sa place après la Coupe du Monde. En fin de contrat le 31 juillet, le sélectionneur de l'équipe de France a fait savoir qu'il n'allait pas rempiler. Ainsi, Didier Deschamps va laisser sa place cet été.

«La suite sera connue après la Coupe du monde» Libre de tout contrat depuis l'été 2021 et la fin de son deuxième mandat au Real Madrid, Zinedine Zidane est pressenti pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France à la rentrée prochaine. Mais alors que son arrivée n'a pas été officialisée à ce jour, Philippe Diallo refuse de lâcher la moindre information durant cette Coupe du Monde 2026.