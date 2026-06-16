Zinedine Zidane à la place de Didier Deschamps : La FFF lâche une réponse en pleine Coupe du Monde !

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Pour assurer sa succession, Zinedine Zidane est le grandissime favori. Alors que l'arrivée du Ballon d'Or 98 à la tête des Bleus n'a pas encore été officialisée, Philippe Diallo a lâché une réponse claire sur le sujet.
Après 14 années de règne, Didier Deschamps va céder sa place après la Coupe du Monde. En fin de contrat le 31 juillet, le sélectionneur de l'équipe de France a fait savoir qu'il n'allait pas rempiler. Ainsi, Didier Deschamps va laisser sa place cet été.
«La suite sera connue après la Coupe du monde»
Libre de tout contrat depuis l'été 2021 et la fin de son deuxième mandat au Real Madrid, Zinedine Zidane est pressenti pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France à la rentrée prochaine. Mais alors que son arrivée n'a pas été officialisée à ce jour, Philippe Diallo refuse de lâcher la moindre information durant cette Coupe du Monde 2026.
«Il faut protéger le travail de Didier Deschamps»
« La dernière de Didier Deschamps et la possible arrivée de Zinedine Zidane pour prendre sa succession ? Qu’il soit avec les Bleus par la pensée, je ne peux pas en douter. La suite sera connue après la Coupe du monde. Il faut protéger le travail de Didier Deschamps et la sérénité du groupe. Cela n’apporterait rien d’aller plus loin à ce stade. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, nous jouons une Coupe du monde avec ambition pour essayer d'aller chercher une troisième étoile », a affirmé Philippe Diallo, le président de la FFF, lors d'un entretien accordé à France Inter. Pour rappel, l'équipe de France entre en lice ce mardi soir, ayant rendez-vous avec le Sénégal de Sadio Mané au MetLife Stadium de New-York à 21 heures (heure française).