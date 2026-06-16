«Il est meilleur que Tchouaméni» : L'erreur de Deschamps qui risque de coûter cher à l'équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France débute sa Coupe du monde ce mardi soir contre le Sénégal, soit près de 72 heures après l'entrée en lice du Maroc avec un certain Ayyoub Bouaddi qui a éclaboussé la rencontre face au Brésil de son talent. De quoi permettre à Jérôme Rothen de pousser un coup de gueule sur sa non-sélection avec les Bleus sous décision du sélectionneur Didier Deschamps.

Pendant quelques mois, le feuilleton Ayyoub Bouaddi a animé les périodes de pré-sélection pour les rassemblements de l'équipe de France et ceux du Maroc. En effet, lui qui dispose des deux nationalités, le milieu de terrain du LOSC de 18 ans a finalement fait le choix de représenter les Lions de l'Atlas après avoir pourtant défendu les couleurs des équipes de jeunes et les Espoirs en France.

«Il y en a bien un qui peut prendre son téléphone et essayer de convaincre Bouaddi» Ayyoub Bouaddi a participé à son premier match de Coupe du monde avec le Maroc dans la nuit de samedi à dimanche contre le Brésil (1-1). Lundi, un débat a eu lieu sur les antennes de RMC pendant l'émission Rothen s'enflamme : Didier Deschamps a été accusé d'avoir loupé le joueur du LOSC par l'ex-international français Jérôme Rothen. « C'est un joueur qui est en avance et qui a plus de 100 matchs de Ligue 1 à 18 ans. Quand tu as un jeune comme ça dans le championnat de France qui a toujours porté les couleurs de l'équipe nationale chez les jeunes, bien sûr que le rôle du sélectionneur et de l'encadrement. (...) Il y en a bien un qui peut prendre son téléphone et essayer de convaincre Bouaddi. Est-que Bouaddi avait sa place dans les 26 ? Quand tu vois la prestation de Bouaddi contre le Brésil... ».