«Je n’ai aucun doute là-dessus» : Didier Deschamps donne son «grand favori» pour la Coupe du monde 2026

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille d’affronter le Sénégal, Didier Deschamps a été interrogé sur le statut de favori de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026. S’il ne nie pas que les Bleus peuvent légitimement avoir l’ambition de remporter cette compétition, il estime en revanche que l’Espagne est la grande favorite.

Finaliste des deux dernières Coupe du monde, l’équipe de France fait logiquement partie des favoris pour l’édition 2026, mais est-elle la grande favorite ? Un journaliste espagnol a justement interrogé Didier Deschamps à ce sujet, ce lundi en conférence de presse, à la veille de l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal.

« S’il y en a une qui est favorite avant tout, c’est bien l’Espagne » « C’est très gentil de me poser cette question, d’autant plus que vous êtes espagnol. Que des Espagnols nous considèrent comme favoris du Mondial… S’il y en a une qui est favorite avant tout, c’est bien l’Espagne. J’espère que vos collègues français poseront les mêmes questions à mon homologue espagnol », a répondu Didier Deschamps. « Même si la France, c’est la réalité, comme six-sept autres nations, a légitimement l’ambition de pouvoir obtenir ce titre. Mais il y a une route qui est longue et difficile, comme toujours. Évidemment que la France a un potentiel de haut niveau, de par les résultats qui ont été obtenus à travers les deux dernières Coupes du monde, même si il y a un génération qui a arrêté aujourd’hui. Il y a un renouvellement. J’ai beaucoup de joueurs de grande qualité, mais pour qui ce sera la première compétition, la première Coupe du monde. Je ne vais pas considérer l’équipe de France plus forte que les autres, mais le grand favori, c’est l’Espagne, je n’ai aucun doute là-dessus. »