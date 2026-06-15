Deschamps a tranché pour Zaïre-Emery : Une erreur annoncée sur la Chaine l’Equipe ?

Double champion d’Europe en titre avec le PSG, Warren Zaïre-Emery attend encore son heure avec l’équipe de France. Le Titi Parisien, très humble, accepte ce rôle de second couteau pour le moment. Mais pour Johan Micoud, Didier Deschamps commet une erreur avec le phénomène de 20 ans. Explications.
Auteur d’une excellente saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a amplement mérité sa convocation avec l’équipe de France pour la Coupe du Monde. Mais pour l’instant, le phénomène né en 2006 ne parvient pas véritablement à se faire une place de choix dans le onze titulaire de Didier Deschamps, qui lui préfère des options plus expérimentées, et ce que ce soit au milieu de terrain ou même au poste de latéral droit.
« Je ne comprends pas pourquoi Warren Zaïre-Emery commence sur le banc »
Ayant été le joueur le plus utilisé de Luis Enrique avec le PSG sur cette saison 2025-2026, Warren Zaïre-Emery est donc contraint et relégué à un rôle de second couteau en équipe de France, ce qui déplaît à certains observateurs comme Johan Micoud. « Didier Deschamps a des statuts pour certains joueurs donc pour les détrôner, c'est plus compliqué. Là, sur la saison, je ne comprends pas pourquoi Warren Zaïre-Emery commence sur le banc », a ainsi confié l’ancien international Français sur le plateau de la Chaine l’Equipe.
« Peu importe le poste, ça me plaît, je prends ce plaisir »
« J'essaie de gérer (la situation) de la meilleure des manières, je suis quelqu'un de très humble, je donne la meilleure version de moi-même avec une volonté de pousser mes coéquipiers pour qu'ils soient encore meilleurs et leur permettre de donner encore plus. Quand vous avez la possibilité de jouer à plusieurs postes, c'est toujours mieux pour le coach, pour l'équipe. Peu importe le poste, ça me plaît, je prends ce plaisir. Le coach est venu me voir hier (vendredi), il m'a dit : "Est-ce que ça te pose un problème si je te mets latéral gauche pour l'opposition ?" J'ai répondu avec plaisir, il pouvait même me mettre dans les buts s'il le voulait. Il faut juste kiffer, prendre du plaisir et gagner la Coupe du monde pour le pays », a de son côté affirmé Warren Zaïre-Emery, humble et patient concernant son parcours avec les Bleus.