Deschamps a tranché pour Zaïre-Emery : Une erreur annoncée sur la Chaine l’Equipe ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Double champion d’Europe en titre avec le PSG, Warren Zaïre-Emery attend encore son heure avec l’équipe de France. Le Titi Parisien, très humble, accepte ce rôle de second couteau pour le moment. Mais pour Johan Micoud, Didier Deschamps commet une erreur avec le phénomène de 20 ans. Explications.

Auteur d’une excellente saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a amplement mérité sa convocation avec l’équipe de France pour la Coupe du Monde. Mais pour l’instant, le phénomène né en 2006 ne parvient pas véritablement à se faire une place de choix dans le onze titulaire de Didier Deschamps, qui lui préfère des options plus expérimentées, et ce que ce soit au milieu de terrain ou même au poste de latéral droit.

« Je ne comprends pas pourquoi Warren Zaïre-Emery commence sur le banc » Ayant été le joueur le plus utilisé de Luis Enrique avec le PSG sur cette saison 2025-2026, Warren Zaïre-Emery est donc contraint et relégué à un rôle de second couteau en équipe de France, ce qui déplaît à certains observateurs comme Johan Micoud. « Didier Deschamps a des statuts pour certains joueurs donc pour les détrôner, c'est plus compliqué. Là, sur la saison, je ne comprends pas pourquoi Warren Zaïre-Emery commence sur le banc », a ainsi confié l’ancien international Français sur le plateau de la Chaine l’Equipe.