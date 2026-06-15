Mercato - PSG : Fabrizio Romano annonce déjà trois transferts ?

Pierrick Levallet

Le mercato s’annonce mouvementé du côté du PSG. Le club de la capitale va chercher à se renforcer cet été, mais certains joueurs pourraient également quitter le navire. Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du marché des transferts, a d’ailleurs expliqué que Bradley Barcola, Lucas Chevalier et Kang-In Lee pourraient partir lors des prochaines semaines.

Le PSG devrait très certainement vivre un été agité sur le mercato. Le club de la capitale aimerait régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Plusieurs joueurs pourraient donc débarquer chez les Rouge-et-Bleu cet été. De nombreuses pistes ont été évoquées, comme celles menant à Maghnes Akliouche (AS Monaco), Eli Junior Kroupi (Bournemouth) ou encore Mateus Fernandes (West Ham). Mais d’autres pourraient faire le chemin inverse et quitter les pensionnaires de la Ligue 1. Fabrizio Romano a d’ailleurs confié que trois joueurs pourraient bien faire leurs valises lors de la fenêtre estivale des transferts.

«Barcola, Chevalier et Kang-In Lee pourraient partir du PSG» « Sur Barcola, il y a plusieurs des meilleurs clubs du monde. Arsenal, Liverpool est intéressé - mais tout dépendra de ce qui arrive avec Diomandé. Je comprends que Barcola pourrait quitter le PSG cet été. Barcola, Chevalier et Kang-In Lee pourraient partir du PSG cet été. S’ils recrutent un attaquant, Akliouche ou Diomandé, il y a une chance que le PSG laisse Barcola partir » a expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.