«J'espère que nous pourrons l'accueillir en équipe de France» : Voilà l'entraîneur réclamé par Ousmane Dembélé

Du Real Madrid à l'équipe de France, voici le chemin que Zinedine Zidane devrait parcourir depuis le lancement de sa carrière d'entraîneur. Une fois la Coupe du monde 2026 terminée (11 juin-19 juillet), l'avenir de Zizou semble s'écrire à la tête des Bleus. Ousmane Dembélé a été interrogé par Marca sur cette possibilité et n'a pas manqué de souligner sa folle envie de continuer son histoire avec l'équipe de France sous la houlette de Zinedine Zidane.
Il n'a connu que Didier Deschamps depuis ses débuts en équipe de France il y a 10 ans de cela. Cependant, alors que les Bleus vont faire leur entrée en lice mardi dans cette Coupe du monde face au Sénégal, Ousmane Dembélé s'apprête à effectuer son ultime compétition sous les ordres de Deschamps. Après quoi, le sélectionneur disposant de la longévité la plus importante de l'histoire des Bleus raccrochera son costume.
«C’est le plus grand, une véritable icône du football français»
Pour le remplacer, un nom circule depuis quelque temps dans les médias : Zinedine Zidane. Ayant affronté Zizou à plusieurs reprises lorsqu'il fut le coach du Real Madrid, l'ex-joueur du FC Barcelone se verrait bien évoluer sous ses ordres. C'est le discours tenu par Dembélé à Marca. « Je l’ai affronté quand il entraînait le Real Madrid et que j’étais à Barcelone. C’est le plus grand, une véritable icône du football français. C’est un entraîneur exceptionnel qui a remporté trois Ligues des champions consécutives avec Madrid ».
«Je suis convaincu qu’il ferait un travail formidable»
« Nous espérons pouvoir l’accueillir un jour sur le banc de l’équipe de France. Je suis convaincu qu’il ferait un travail formidable, car c’est un gagnant né », a conclu le Ballon d'or 2025 au sujet du Ballon d'or 98 pour le média ibérique. Reste à savoir si Zidane sera bel et bien le successeur de Didier Deschamps, mais un accord entre la FFF et le champion du monde 98 serait déjà conclu.