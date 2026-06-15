«J'espère que nous pourrons l'accueillir en équipe de France» : Voilà l'entraîneur réclamé par Ousmane Dembélé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du Real Madrid à l'équipe de France, voici le chemin que Zinedine Zidane devrait parcourir depuis le lancement de sa carrière d'entraîneur. Une fois la Coupe du monde 2026 terminée (11 juin-19 juillet), l'avenir de Zizou semble s'écrire à la tête des Bleus. Ousmane Dembélé a été interrogé par Marca sur cette possibilité et n'a pas manqué de souligner sa folle envie de continuer son histoire avec l'équipe de France sous la houlette de Zinedine Zidane.

Il n'a connu que Didier Deschamps depuis ses débuts en équipe de France il y a 10 ans de cela. Cependant, alors que les Bleus vont faire leur entrée en lice mardi dans cette Coupe du monde face au Sénégal, Ousmane Dembélé s'apprête à effectuer son ultime compétition sous les ordres de Deschamps. Après quoi, le sélectionneur disposant de la longévité la plus importante de l'histoire des Bleus raccrochera son costume.

«C’est le plus grand, une véritable icône du football français» Pour le remplacer, un nom circule depuis quelque temps dans les médias : Zinedine Zidane. Ayant affronté Zizou à plusieurs reprises lorsqu'il fut le coach du Real Madrid, l'ex-joueur du FC Barcelone se verrait bien évoluer sous ses ordres. C'est le discours tenu par Dembélé à Marca. « Je l’ai affronté quand il entraînait le Real Madrid et que j’étais à Barcelone. C’est le plus grand, une véritable icône du football français. C’est un entraîneur exceptionnel qui a remporté trois Ligues des champions consécutives avec Madrid ».