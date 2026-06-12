Nouvelle polémique pour Kylian Mbappé en équipe de France : La révélation qui risque de faire parler !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’équipe de France fera ses débuts lors de la Coupe du monde 2026 mardi prochain face au Sénégal, l’association entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé est une des principales interrogations. Selon Walid Acherchour, le premier aurait d’ailleurs envie de retrouver le côté gauche afin de permettre au second d’évoluer dans l’axe, comme au PSG, mais ce serait Didier Deschamps qui refuserait.

Laissé au repos face à la Côte d’Ivoire (1-2), Ousmane Dembélé a retrouvé une place de titulaire lors du dernier match de préparation de l’équipe de France avant le début de la Coupe du monde 2026, lundi contre l’Irlande du Nord (3-1). Le Ballon d’Or 2025 était positionné en soutien de Kylian Mbappé, aligné en numéro 9, un poste qu’il n’occupe pas au PSG, où il évolue à la pointe de l’attaque de Luis Enrique.

« C’est une info, Mbappé veut jouer à gauche » « Je pense qu’il peut y avoir une prise de conscience de la part des deux parce qu’ils s’aiment énormément sur le terrain et en dehors, mais moi, la complicité sur le terrain, je ne la vois pas. En dehors, je la vois, on le sait, on a les échos, par contre, sur le terrain, je ne la vois pas », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC, lui qui estime que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ne sont pas compatibles. « Comme Vinicius et Mbappé, pour moi, ce sont deux joueurs qui ne sont pas compatibles. Mais peut-être qu’ils vont aller voir le sélectionneur, ils vont faire une Domenech 2006 : “Moi, Kylian, je peux jouer à gauche. Je vais faire les efforts pour une Coupe du monde parce que je peux casser le jeu, Didier. Laisse jouer Ousmane à son meilleur poste et Olise à droite qui est un super joueur, et on va casser la Coupe du monde.” Ça peut être possible. »