«Je n'avais plus envie» : La défaite qui a «fait mal» à Ousmane Dembélé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France va devoir prendre son mal en patience jusqu'au 16 juin prochain avant de pouvoir faire son entrée en lice au Mondial 2026 au MetLife Stadium contre le Sénégal. Un nouveau chapitre dans la carrière internationale d'Ousmane Dembélé après le douloureux souvenir du Qatar en finale contre l'Argentine. Une défaite qui l'a profondément marqué.

Ousmane Dembélé a vécu un 18 décembre 2022 amer. Lorsque les supporters des Bleus voyaient les joueurs de Didier Deschamps signaient un come-back d'anthologie dans la finale de Coupe du monde contre l'Argentine qui s'est conclue par une cruelle séance de tirs au but remportée par l'Albiceleste (3-3 puis 4-2), Dembélé se trouvait sur le banc des remplaçants. A l'instar d'Olivier Giroud, le champion du monde 2018 a été remplaçant juste avant la mi-temps par Didier Deschamps lorsque l'équipe de France était menée sur le score de 2 buts à 0.

«On a perdu contre l'Argentine. Ca nous a fait mal en plus tout le monde nous attendait sur Paris » Un crève-cœur à la fois personnel et collectif pour Ousmane Dembélé qu'il a eu du mal à surmonter. D'autant plus que le futur Ballon d'or 2025 avec le PSG devait revenir sur Paris du Qatar quelques heures après la désillusion vécue à Doha. Un souvenir qui le hante toujours. « Coupe du monde 2022, on a perdu contre l'Argentine. Ca, ça nous a fait mal en plus tout le monde nous attendait sur Paris ».