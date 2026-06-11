«Le grand public ne comprendrait pas...» : Deschamps défend Mbappé face aux critiques

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après deux saisons au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a toujours pas remporté le moindre titre important avec son équipe. Des critiques se font entendre concernant les prestations de l’international français mais également son attitude. Interrogé par plusieurs médias étrangers, Didier Deschamps a défendu son capitaine.

La 23e Coupe du monde débute ce jeudi 11 juin du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Les supporters tricolores vont encore devoir être patients avant de voir leur équipe entrer en lice avec une première rencontre prévue le 16 juin face au Sénégal. Capitaine de l’équipe de France et meilleur buteur de la dernière édition (2022 au Qatar) avec huit buts, Kylian Mbappé sera très attendu.

« Il vit avec les critiques, il y est préparé, qu’elles soient justes ou injustes » Dans une interview accordée à plusieurs médias internationaux, dont le quotidien espagnol Marca, Didier Deschamps n’a pas échappé aux questions sur Kylian Mbappé, qu’il soutient activement. « D’une manière ou d’une autre, on parlera toujours de lui. Si l’on considère le contexte français, je pense qu’il s’agit d’un phénomène généralisé : aujourd’hui, on entend toujours davantage la minorité, car c’est elle qui fait le plus de bruit, tandis que la majorité reste silencieuse. Il vit avec les critiques, il y est préparé, qu’elles soient justes ou injustes, confie le sélectionneur des Bleus. Puis il y a les faits, ses performances individuelles. Lorsque le Real Madrid ne remporte pas de titres, il est évident qu’il est tout aussi responsable que le reste de l’équipe. Cependant, du fait qu’il s’agit de Kylian, on lui en demande davantage et on lui en tient encore plus rigueur. Et il en va de même en équipe de France. Comme les attentes à son égard sont très élevées, il fait tout son possible avec ses coéquipiers pour que les choses se passent bien. Concernant les critiques, il a déjà eu l’occasion d’exprimer son point de vue. Que les supporters du Real Madrid soient mécontents et remettent en question les résultats est tout à fait normal. Ce n’est peut-être pas très agréable, mais les footballeurs de haut niveau savent que c’est ainsi. »