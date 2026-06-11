«Le grand public ne comprendrait pas...» : Deschamps défend Mbappé face aux critiques

Après deux saisons au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a toujours pas remporté le moindre titre important avec son équipe. Des critiques se font entendre concernant les prestations de l’international français mais également son attitude. Interrogé par plusieurs médias étrangers, Didier Deschamps a défendu son capitaine.
La 23e Coupe du monde débute ce jeudi 11 juin du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Les supporters tricolores vont encore devoir être patients avant de voir leur équipe entrer en lice avec une première rencontre prévue le 16 juin face au Sénégal. Capitaine de l’équipe de France et meilleur buteur de la dernière édition (2022 au Qatar) avec huit buts, Kylian Mbappé sera très attendu.
« Il vit avec les critiques, il y est préparé, qu’elles soient justes ou injustes »
Dans une interview accordée à plusieurs médias internationaux, dont le quotidien espagnol Marca, Didier Deschamps n’a pas échappé aux questions sur Kylian Mbappé, qu’il soutient activement. « D’une manière ou d’une autre, on parlera toujours de lui. Si l’on considère le contexte français, je pense qu’il s’agit d’un phénomène généralisé : aujourd’hui, on entend toujours davantage la minorité, car c’est elle qui fait le plus de bruit, tandis que la majorité reste silencieuse. Il vit avec les critiques, il y est préparé, qu’elles soient justes ou injustes, confie le sélectionneur des Bleus. Puis il y a les faits, ses performances individuelles. Lorsque le Real Madrid ne remporte pas de titres, il est évident qu’il est tout aussi responsable que le reste de l’équipe. Cependant, du fait qu’il s’agit de Kylian, on lui en demande davantage et on lui en tient encore plus rigueur. Et il en va de même en équipe de France. Comme les attentes à son égard sont très élevées, il fait tout son possible avec ses coéquipiers pour que les choses se passent bien. Concernant les critiques, il a déjà eu l’occasion d’exprimer son point de vue. Que les supporters du Real Madrid soient mécontents et remettent en question les résultats est tout à fait normal. Ce n’est peut-être pas très agréable, mais les footballeurs de haut niveau savent que c’est ainsi. »
« Il assume ce leadership à la perfection »
Didier Deschamps est également revenu sur le rôle de Kylian Mbappé chez les Bleus. « C’est aujourd’hui notre capitaine. Avant d’endosser le brassard, il a su écouter et observer. Il n’exerce pas son leadership de la même manière qu’Hugo [Lloris]. Ils n’ont ni le même caractère ni la même personnalité. Hugo, heureusement pour lui, vivait à l’écart de tout le bruit extra-sportif. En revanche, Kylian aujourd’hui, où qu’il aille… Et je ne vais pas le plaindre, car les supporters français diraient : « Bon, il ne va pas se plaindre de ne pas avoir une vie normale. » Le grand public ne comprendrait pas. Mais il assume ce leadership à la perfection, tant en dehors qu’à l’intérieur du terrain. Il sait parfaitement que lorsqu’il parle, ce n’est plus à titre personnel, mais au nom de tout le groupe », poursuit-il.