Kylian Mbappé a «faim» : La fin des tensions est annoncée en équipe de France !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir marque officiellement le début de la Coupe du Monde. Du côté de l’équipe de France, le moral semble au beau fixe. A en croire les dernières révélations du journaliste Romain Molina, le capitaine Kylian Mbappé est particulièrement déterminé pour ce mondial, alors que plusieurs joueurs des Bleus ont apaisé les tensions entre eux. Explications.

L’équipe de France est attendue au tournant sur cette Coupe du Monde 2026. Pour la dernière aventure de Didier Deschamps à la tête de la sélection, les Bleus disposent d’une armada offensive assez impressionnante. Si sur le papier, la France semble favorite de cette édition, le sélectionneur tricolore va devoir consolider un groupe fort mentalement, et surtout soudé. Ce mercredi soir, le journaliste d’investigation Romain Molina a d’ailleurs délivré des nouvelles rassurantes concernant l’état d’esprit des Bleus et de Kylian Mbappé.

Le groupe des Bleus est déterminé En effet, à travers l’une de ses dernières vidéos diffusée sur YouTube, Romain Molina a indiqué que certains joueurs de l’équipe de France n’avaient pas hésité à crever l’abcès. Chaque joueur n’hésite pas à aller vers les autres, alors que tous les feux semblent être au vert pour un bon état d’esprit avant le début de la compétition mardi prochain contre le Sénégal. Concernant le capitaine Kylian Mbappé, le journaliste révèle que l’attaquant du Real Madrid est particulièrement déterminé pour cette compétition, une « faim de loup » ayant été évoquée par Romain Molina concernant le mental des Bleus.