Kylian Mbappé a «faim» : La fin des tensions est annoncée en équipe de France !

Ce jeudi soir marque officiellement le début de la Coupe du Monde. Du côté de l’équipe de France, le moral semble au beau fixe. A en croire les dernières révélations du journaliste Romain Molina, le capitaine Kylian Mbappé est particulièrement déterminé pour ce mondial, alors que plusieurs joueurs des Bleus ont apaisé les tensions entre eux. Explications.
L’équipe de France est attendue au tournant sur cette Coupe du Monde 2026. Pour la dernière aventure de Didier Deschamps à la tête de la sélection, les Bleus disposent d’une armada offensive assez impressionnante. Si sur le papier, la France semble favorite de cette édition, le sélectionneur tricolore va devoir consolider un groupe fort mentalement, et surtout soudé. Ce mercredi soir, le journaliste d’investigation Romain Molina a d’ailleurs délivré des nouvelles rassurantes concernant l’état d’esprit des Bleus et de Kylian Mbappé.
Le groupe des Bleus est déterminé
En effet, à travers l’une de ses dernières vidéos diffusée sur YouTube, Romain Molina a indiqué que certains joueurs de l’équipe de France n’avaient pas hésité à crever l’abcès. Chaque joueur n’hésite pas à aller vers les autres, alors que tous les feux semblent être au vert pour un bon état d’esprit avant le début de la compétition mardi prochain contre le Sénégal. Concernant le capitaine Kylian Mbappé, le journaliste révèle que l’attaquant du Real Madrid est particulièrement déterminé pour cette compétition, une « faim de loup » ayant été évoquée par Romain Molina concernant le mental des Bleus.
Deschamps défend un Mbappé sévèrement critiqué
Ce mercredi, Didier Deschamps n’a d’ailleurs pas hésité à défendre publiquement son capitaine face aux critiques reçues par ce dernier ces derniers mois : « Il vit avec les critiques, il est préparé, qu’elles soient justes ou injustes. Ensuite, il y a les faits, et ses performances. Quand le Real Madrid ne gagne pas de titres, c’est évident qu’il est responsable, comme le reste de l’effectif. Mais le fait d’être Kylian fait qu’on soit plus exigeant, et qu’on dise que c’est de sa faute. »