Equipe de France : Historique, «le scénario de dingue» pour Kylian Mbappé à la Coupe du monde

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A quelques jours du début de la Coupe du monde de l'équipe de France au MetLife Stadium contre le Sénégal mardi prochain, Elton Mokolo s'est attardé sur les enjeux collectifs et personnels de Kylian Mbappé pour ce Mondial qui débute ce jeudi soir à Mexico pour Mexique - Afrique du Sud. Le journaliste s'est imaginé un scénario digne d'un film hollywoodien pour le capitaine des Bleus.

Ce jeudi soir, la Coupe du monde 2026 débutera à l'Estadio Azteca de Mexico. L'Afrique du Sud et le Mexique lanceront les festivités qui vont s'étaler jusqu'au 19 juillet jour de la finale au MetLife Stadium dans le New Jersey aux Etats-Unis. En deux participations au Mondial avec l'équipe de France, Kylian Mbappé s'est toujours hissé jusqu'en finale pour une gagnée et une perdue. En tant que capitaine des Bleus, Mbappé va-t-il faire respecter le dicton : jamais deux sans trois" ?

«Kylian Mbappé a le stylo pour écrire sa plus belle histoire avec l’équipe de France» Le suspense reste entier. Toutefois, Elton Mokolo croit pleinement au mode « Coupe du monde » pour Kylian Mbappé. Meilleur buteur de l'édition précédente avec 8 réalisations, le capitaine de l'équipe de France avait doublé son bilan du Mondial 2018. Avant l'entrée en lice des Bleus face au Sénégal mardi prochain, Mbappé affiche une belle ligne de statistiques avec 12 buts marqués en Coupe du monde. Seuls Lionel Messi (13), Gerd Müller (14), Ronaldo (15) et Miroslav Klose (16) ont fait mieux que le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 56 réalisations. « Kylian Mbappé a le stylo pour écrire sa plus belle histoire avec l’équipe de France ».