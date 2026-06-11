Mercato - Mbappé rejoint par un ancien coéquipier : José Mourinho va obtenir la recrue qu’il espérait au Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé à la fin de son contrat avec Manchester City, Bernardo Silva cherche un nouveau défi et pourrait rejoindre le Real Madrid. L’international portugais est l’une des priorités de José Mourinho, qui devrait être entendu par ses dirigeants. Chez les Merengue, l’ancien de l’AS Monaco pourrait retrouver Kylian Mbappé.

Treize ans après son départ du Real Madrid, José Mourinho fait son retour dans la capitale espagnole avec l’ambition de relancer un club qui n’a pas remporté de trophée majeur en deux saisons. Pour remplir sa mission, le Special One va pouvoir compter sur plusieurs recrues, à l’instar de Denzel Dumfries (Inter) et Ibrahima Konaté (Liverpool). Un autre joueur devrait également débarquer chez les Merengue, à la demande du Portugais.

José Mourinho veut et devrait obtenir les services de Bernardo Silva Longtemps associé au FC Barcelone et à l’Atlético de Madrid, Bernardo Silva se rapproche finalement de l’autre mastodonte espagnol. Selon le quotidien AS, José Mourinho a fait le forcing en interne pour convaincre le Real Madrid de miser sur l’international portugais et va être écouté. Prévenu, le joueur arrivé à la fin de son contrat avec Manchester City a décidé de tout suspendre avec les autres prétendants, donnant la priorité à la Casa Blanca où évolue son ancien coéquipier Kylian Mbappé.