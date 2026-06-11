Mercato - PSG : Une date annoncée par Akliouche pour son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec l'AS Monaco, Maghnes Akliouche ne devrait pas aller au bout de celui-ci. En effet, cet été, l'international français devrait quitter l'AS Monaco, lui qu'on annonce notamment dans le viseur du PSG. Mais voilà qu'il va falloir se montrer patient pour y avoir plus clair concernant Akliouche, qui a décidé de remettre à un peu plus tard sa décision.

Déjà évoqué l'été dernier, le transfert de Maghnes Akliouche de l'AS Monaco pourrait intervenir durant cette intersaison. L'international français devrait quitter la Principauté et certaines heures, il a d'ailleurs confirmé son futur départ. « Oui mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde. Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale. Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer », a expliqué Akliouche.

Rendez-vous après la Coupe du monde pour Akliouche Alors qu'on annonce notamment Maghnes Akliouche du côté du PSG, cela ne devrait toutefois pas se réaliser tout de suite. En effet, l'international français est actuellement aux Etats-Unis avec l'équipe de France pour disputer la Coupe du monde et ce n'est qu'après cet évènement qu'il règlera la question de son avenir. En effet, auprès de la Gazzetta dello Sport, Akliouche a fait savoir : « Je déciderai de mon avenir après la Coupe du Monde ».