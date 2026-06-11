Mercato - PSG : Un transfert à 40M€ annulé à la dernière minute ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, on risque d'assister à plusieurs départs au PSG au sein de l'effectif de Luis Enrique. C'est ainsi que dernièrement, il était notamment question de la possibilité de voir Ibrahim Mbaye faire ses valises. Alors que le Sénégalais était annoncé vers la Premier League contre environ 40M€, voilà qu'on pourrait assister à un retournement de situation au PSG. Explications.

A 18 ans, Ibrahim Mbaye est aujourd'hui un joueur du PSG. Le sera-t-il encore d'ici quelques semaines, lui qui s'apprête à disputer la Coupe du monde avec le Sénégal ? Dernièrement, l'avenir du Parisien s'est considérablement assombri. En effet, n'étant plus vraiment utilisé par Luis Enrique à son retour de la CAN, Mbaye a ainsi été annoncé possiblement sur le départ cet été. Il a même été question d'un transfert vers la Premier League, où Aston Villa serait très intéressé, moyennant environ 40M€.

Un avenir au PSG finalement pour Mbaye ? L'avenir d'Ibrahim Mbaye semblait donc incertain au PSG, mais voilà que ce jeudi, Média Foot a fait écho d'un retournement de situation. Alors qu'on imaginait donc le Sénégalais faire ses valises, cela ne serait aujourd'hui plus si évident. Selon les informations du média français, la tendance serait même complètement inverse désormais. Malgré des prétendants en Premier League, Mbaye pourrait finalement rester au PSG, estimant qu'il pourrait notamment avoir plus de temps de jeu la saison prochaine avec les possibles départs de Bradley Barcola et Gonçalo Ramos durant l'intersaison.