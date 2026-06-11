Mercato - Real Madrid : José Mourinho peut déjà dire adieu à un gros joueur ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec Manchester City, Josko Gvardiol serait dans le collimateur du Real Madrid, qui serait déterminé à renforcer sa défense lors du prochain mercato estival. Toutefois, les Citizens auraient proposé un nouveau bail à leur numéro 24, et ils seraient optimistes quant à la concrétisation de ce dossier.

A la peine sur le plan défensif cette saison, le Real Madrid compterait renforcer considérablement sa défense lors du prochain mercato estival. Comme précisé par Fabrizio Romano ce mercredi soir sur son compte X, le club merengue serait toujours sur les traces de Josko Gvardiol. « Lors de la réunion au Real Madrid avec José Mourinho, les défenseurs ont également été discutés. Josko Gvardiol est très haut sur la liste, et il n’a jamais été une option pour Bayern », a posté le journaliste italien. Toutefois, la direction de Manchester City pourrait plomber les plans du Real Madrid de José Mourinho.

«Josko Gvardiol est très haut sur la liste» du Real Madrid « Manchester City FC lui a proposé un nouveau contrat (à Josko Gvardiol) avec une augmentation de salaire la semaine dernière », a précisé Fabrizio Romano, avant d'en rajouter une couche avec un nouvelle publication ce jeudi matin. « Manchester City est optimiste quant à l'obtention du feu vert de Josko Gvardiol pour son nouveau contrat. Accord aux conditions améliorées envoyé au défenseur central croate. MCFC est confiant quant à la finalisation de ce dossier ».