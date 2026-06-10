José Mourinho : On connait enfin la date de son arrivée au Real Madrid

Axel Cornic

Treize ans après un départ qui avait fait beaucoup de bruit, José Mourinho va faire son grand retour sur le banc du Real Madrid. Benfica a déjà annoncé le départ du Special One et on n’attendrait plus que l’officialisation des Madrilènes, qui semblent toutefois vouloir faire durer le suspense.

Tout est prêt pour l’un des très gros coups de l’été. Après deux saisons blanches, le président Florentino Pérez a décidé de tout changer au Real Madrid, en commençant par remercier Alvaro Arbeloa. Plusieurs grands noms ont été évoqués pour le remplacer, mais il n’y aurait désormais plus aucun doute sur le nouvel entraineur du club madrilène.

Tout le monde attend José Mourinho A moins d’un énorme retournement de situation, c’est en effet José Mourinho qui va prendre les rênes du Real Madrid. De quoi réveiller des vieux souvenirs à certains, puisque le Portugais a marqué une époque du football espagnol avec notamment l’énorme rivalité entre son Madrid et le FC Barcelone d’un certain Pep Guardiola. Ce dernier n’est plus là, mais la mission du Portugais est assez simple : ramener des titres et le plus vite possible. Pour cela, il devrait d’ailleurs avoir un recrutement trois étoiles, avec Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté qui pourraient bien être les premières signatures annoncées.