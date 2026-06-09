Real Madrid : Un transfert bouclé en urgence à cause du PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se sont livrés un bras de fer sur le marché des transferts il y a un an de cela. Quelques semaines après le premier sacre du club en Ligue des champions, Luis Enrique a tenté de convaincre Franco Mastantuono de signer au PSG, en vain. Le Real Madrid a passé la seconde comme l’a révélé David Trezeguet.

Le Real Madrid s’est retrouvé dos au mur. A l’instar des recrutements de Federico Valverde, Vinicius Jr, Rodrygo Goes ou encore Endrick, les dirigeants merengue sont une fois de plus allés chercher un jeune talent qui brillait sur le continent sud-américain l’été dernier en la personne de Franco Mastantuono. En parallèle de son 18ème anniversaire, l’international argentin aux 5 sélections avec l’Albiceleste signait en faveur du Real Madrid très tôt dans sa carrière.

«Mastantuono a signé au Real Madrid parce que le PSG était également sur les rangs» La faute à l’intérêt du PSG en coulisses ? David Trezeguet pilote le projet international de River Plate avec Matias Patanian. Concerné par le transfert de Mastantuono vers le Real Madrid, le champion du monde 98 a fait une révélation lors d’une interview accordée à AS. « Comment dire non au Real Madrid ? Ou au FC Barcelone ? Il partira sûrement en prêt. Nico Paz doit être un bon exemple pour lui. Ce joueur de River est né, a grandi et est parti. C'est son rêve. À 17 ans, Mastantuono a signé au Real Madrid parce que le PSG était également sur les rangs ».