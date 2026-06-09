Real Madrid : Un transfert bouclé en urgence à cause du PSG ?

Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se sont livrés un bras de fer sur le marché des transferts il y a un an de cela. Quelques semaines après le premier sacre du club en Ligue des champions, Luis Enrique a tenté de convaincre Franco Mastantuono de signer au PSG, en vain. Le Real Madrid a passé la seconde comme l’a révélé David Trezeguet.
Le Real Madrid s’est retrouvé dos au mur. A l’instar des recrutements de Federico Valverde, Vinicius Jr, Rodrygo Goes ou encore Endrick, les dirigeants merengue sont une fois de plus allés chercher un jeune talent qui brillait sur le continent sud-américain l’été dernier en la personne de Franco Mastantuono. En parallèle de son 18ème anniversaire, l’international argentin aux 5 sélections avec l’Albiceleste signait en faveur du Real Madrid très tôt dans sa carrière.
«Mastantuono a signé au Real Madrid parce que le PSG était également sur les rangs»
La faute à l’intérêt du PSG en coulisses ? David Trezeguet pilote le projet international de River Plate avec Matias Patanian. Concerné par le transfert de Mastantuono vers le Real Madrid, le champion du monde 98 a fait une révélation lors d’une interview accordée à AS. « Comment dire non au Real Madrid ? Ou au FC Barcelone ? Il partira sûrement en prêt. Nico Paz doit être un bon exemple pour lui. Ce joueur de River est né, a grandi et est parti. C'est son rêve. À 17 ans, Mastantuono a signé au Real Madrid parce que le PSG était également sur les rangs ».
« Dès qu'ils commencent à se faire remarquer, on ne peut plus les garder»
Que ce soit Franco Mastantuono ou un autre jeune crack qui commence à se faire un nom sur le marché des transferts en Europe, il est impossible de tenir tête aux écuries européennes. « Dès qu'ils commencent à se faire remarquer, on ne peut plus les garder. Ça nous est arrivé avec Echeverri. Pour nous, il est important de maintenir le dialogue avec les équipes européennes. Le talent sud-américain est brut, il plaît beaucoup aux clubs européens ». En conférence de presse de présentation, Franco Mastantuono avait avoué avoir été contacté par Luis Enrique, l’entraîneur du PSG en personne.