Kylian Mbappé : José Mourinho l’a déjà taclé avant de revenir au Real Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Florentino Pérez ayant été réélu à la présidence du Real Madrid, c'est donc José Mourinho qui entraînera Kylian Mbappé la saison prochaine au sein du club merengue. Le Special One aura donc la lourde tâche de faire briller l'attaquant de l'équipe de France, un joueur envers lequel il a pu déjà se montrer assez critique par le passé et notamment la saison dernière lorsque le PSG avait remporté sa première Ligue des Champions.

La nouvelle a été officialisée dans la nuit de dimanche à lundi : Florentino Pérez a gagné les élections présidentielles au sein du Real Madrid, et le dirigeant espagnol va donc désormais honorer ses promesses électorales, à commencer par le grand retour de José Mourinho au poste d'entraîneur. Le coach portugais, qui avait déjà dirigé la Casa Blanca de 2010 à 2013, aura donc fort à faire pour permettre au Real Madrid de retrouver les sommets européens, et cela passera notamment par une gestion efficace de Kylian Mbappé qui a bien du mal à faire l'unanimité depuis son arrivée en Espagne en provenance du PSG, à l'été 2024.

Mbappé pointé du doigt par Mourinho Et José Mourinho le sait d'ailleurs très bien puisqu'en juillet 2025, juste après que le PSG ait remporté la toute première Ligue des Champions de son histoire contre l'Inter Milan et ce quelques mois après le départ de Kylian Mbappé, il avait taclé le capitaine de l'équipe de France : « Le plus grand vainqueur de la saison, c’est le PSG, pas pour ce qu’ils ont fait en France parce qu’ils gagnent toujours, mais pour avoir remporté la Ligue des Champions, et la manière dont ils l’ont gagnée. Ils ont perdu leur meilleur joueur au départ, théoriquement… », déclarait Mourinho à Canal 11.