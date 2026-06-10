Michael Olise pisté par le Real Madrid : Fabrizio Romano persiste et signe !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a été au centre des attentions ces dernières heures. Avec la réélection de Florentino Pérez à la présidence, le patron du club merengue avait promis de faire une offre de 150M€ aux socios pour un transfert « galactique ». Michael Olise était l’heureux élu malgré son démenti, débouchant sur une offensive en catastrophe pour Julian Alvarez d’après Fabrizio Romano.

La semaine dernière, en pleine campagne électorale pour les élections présidentielles du Real Madrid, Florentino Pérez a révélé qu’il préparait une offre de 150M€ pour un « Galactique » qui viendrait renforcer les rangs de l’effectif du Real Madrid si jamais ladite proposition venait à être acceptée. Le président réélu assurait que ce n’était pas Michael Olise, mais il se trouve que ce ne fut qu’un discours de façade. Certes, le Real Madrid a publié un communiqué mardi soir par le biais duquel il était stipulé que l’Atletico de Madrid avait repoussé son approche pour le transfert de Julian Alvarez.

«Je peux vous garantir sans l'ombre d'un doute que Florentino Pérez avait l'intention de tenter de recruter Michael Olise» Néanmoins, cette offensive ne serait qu’une alternative de l’idée de base de Florentino Pérez, à savoir le recrutement de Michael Olise. C’est en effet l’information communiquée par le journaliste italien. C’est même une garantie. « Je peux vous garantir sans l'ombre d'un doute que Florentino Pérez avait l'intention de tenter de recruter Michael Olise. Cela a d'ailleurs été confirmé par des membres du Real Madrid. Mais le Bayern a complètement fermé la porte, tant en privé qu'en public, et n'a voulu entamer aucune forme de négociation. Le Real Madrid a alors commencé à étudier d'autres options et a décidé de se tourner vers Julian Alvarez ».