Le Real Madrid a offert 150M€ : Julian Alvarez fait une annonce… au FC Barcelone !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2030 avec l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez pourrait faire ses valises dès cet été. En effet, le Real Madrid a formulé une offre de 150M€ pour finaliser le transfert de l'international argentin. Alors que les Colchoneros ont recalé les Merengue, Julian Alvarez a fait savoir au FC Barcelone qu'il voulait migrer vers le Camp Nou.

Via un communiqué publié sur son site officiel ce mardi, le Real Madrid a révélé qu'il avait formulé une offre à l'Atlético de Madrid. Pour boucler le transfert de Julian Alvarez, le club merengue a proposé 150M€. Toutefois, les Colchoneros ne laisseront pas partir leur numéro 19 pour moins de 500M€, soit le montant de sa clause libératoire.

«Je n’ai pas négocié avec le Real Madrid» « Le Real Madrid C. F. annonce qu'après la réunion du Conseil d'Administration tenue aujourd'hui (mardi), il a présenté une offre de 150 millions d'euros au Club Atlético de Madrid pour les droits fédératifs du joueur Julián Álvarez. Après l'avoir étudiée et évaluée, le Club Atlético de Madrid a remercié l'offre présentée, effectuée dans le cadre des bonnes relations existantes entre les deux clubs, et l'a rejetée en se référant à la clause de résiliation du joueur », a écrit le Real Madrid. D'après José Alvarez, journaliste d'El Chiringuito, Julian Alvarez aurait contacté le FC Barcelone dans la foulée.