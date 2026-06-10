Le Real Madrid a offert 150M€ : Julian Alvarez fait une annonce… au FC Barcelone !

En fin de contrat le 30 juin 2030 avec l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez pourrait faire ses valises dès cet été. En effet, le Real Madrid a formulé une offre de 150M€ pour finaliser le transfert de l'international argentin. Alors que les Colchoneros ont recalé les Merengue, Julian Alvarez a fait savoir au FC Barcelone qu'il voulait migrer vers le Camp Nou.
Via un communiqué publié sur son site officiel ce mardi, le Real Madrid a révélé qu'il avait formulé une offre à l'Atlético de Madrid. Pour boucler le transfert de Julian Alvarez, le club merengue a proposé 150M€. Toutefois, les Colchoneros ne laisseront pas partir leur numéro 19 pour moins de 500M€, soit le montant de sa clause libératoire.
«Je n’ai pas négocié avec le Real Madrid»
« Le Real Madrid C. F. annonce qu'après la réunion du Conseil d'Administration tenue aujourd'hui (mardi), il a présenté une offre de 150 millions d'euros au Club Atlético de Madrid pour les droits fédératifs du joueur Julián Álvarez. Après l'avoir étudiée et évaluée, le Club Atlético de Madrid a remercié l'offre présentée, effectuée dans le cadre des bonnes relations existantes entre les deux clubs, et l'a rejetée en se référant à la clause de résiliation du joueur », a écrit le Real Madrid. D'après José Alvarez, journaliste d'El Chiringuito, Julian Alvarez aurait contacté le FC Barcelone dans la foulée.
«Je veux jouer au Barça»
« Au Barça, ils pensent que tout ça a été fait pour faire monter le prix de l’opération, que le Real Madrid est désespéré et qu’il se concentre davantage sur le Barça que sur son projet. Un message a été envoyé juste après cette offre. Julian Alvarez a contacté directement une personne très importante du Barça pour lui dire : "je n’ai pas négocié avec le Real Madrid et je n’ai aucune intention de le faire. Je veux jouer au Barça". Ils ont également parlé de la promesse faite par l’Atlético en février dernier, qui était censée faciliter le départ d’Alvarez si ce dernier demandait à jouer au Barça. Le Barça reste très tranquille dans ce dossier, il sait que tout dépend du joueur », a révélé le journaliste espagnol José Alvarez.