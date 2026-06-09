Mercato - Julian Alvarez au Real Madrid : La réponse lunaire de l’Atlético !

Axel Cornic

Après une excellente saison, Julian Alvarez se retrouve au centre des toutes les rumeurs en ce mercato estival. Il a ainsi été lié au Paris Saint-Germain, mais plus récemment c’est le Real Madrid qui a annoncé avoir formulé une offre de 150M€, afin de l’arracher au voisin rival de l’Atlético de Madrid.

Après sa victoire aux élections à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez a décidé de sortir l’artillerie lourde. Les arrivées d’Ibrahima Konaté et de Denzel Dumfries ont ainsi été annoncées et celle de José Mourinho devrait bientôt suivre. Mais les Merengue aimeraient surtout s’attacher les services de Julian Alvarez, attaquant star de l’Atlético de Madrid.

« Après l’avoir étudiée et évaluée, l’Atlético de Madrid a remercié le Real Madrid pour cette offre » Ce n’est pas un secret, puisque c’est le Real Madrid qui a lui-même publié une annonce pour expliquer avoir formulé une offre de 150M€ pour l’Argentin. Mais la réponse de l’Atlético de Madrid ne s’est pas fait attendre et le moins que l’on puisse dire, c’est que l'autre club de la capitale espagnole sait manier l’ironie. « Après l’avoir étudiée et évaluée, l’Atlético de Madrid a remercié le Real Madrid pour cette offre, faite dans le cadre des bonnes relations existant entre les deux clubs, et l’a rejetée en invoquant la clause de résiliation du contrat du joueur » peut-on lire dans un premier message, publié sur le compte X des Colchoneros.