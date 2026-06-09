Mercato - Julian Alvarez au Real Madrid : La réponse lunaire de l’Atlético !

Après une excellente saison, Julian Alvarez se retrouve au centre des toutes les rumeurs en ce mercato estival. Il a ainsi été lié au Paris Saint-Germain, mais plus récemment c’est le Real Madrid qui a annoncé avoir formulé une offre de 150M€, afin de l’arracher au voisin rival de l’Atlético de Madrid.
Après sa victoire aux élections à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez a décidé de sortir l’artillerie lourde. Les arrivées d’Ibrahima Konaté et de Denzel Dumfries ont ainsi été annoncées et celle de José Mourinho devrait bientôt suivre. Mais les Merengue aimeraient surtout s’attacher les services de Julian Alvarez, attaquant star de l’Atlético de Madrid.
« Après l’avoir étudiée et évaluée, l’Atlético de Madrid a remercié le Real Madrid pour cette offre »
Ce n’est pas un secret, puisque c’est le Real Madrid qui a lui-même publié une annonce pour expliquer avoir formulé une offre de 150M€ pour l’Argentin. Mais la réponse de l’Atlético de Madrid ne s’est pas fait attendre et le moins que l’on puisse dire, c’est que l'autre club de la capitale espagnole sait manier l’ironie. « Après l’avoir étudiée et évaluée, l’Atlético de Madrid a remercié le Real Madrid pour cette offre, faite dans le cadre des bonnes relations existant entre les deux clubs, et l’a rejetée en invoquant la clause de résiliation du contrat du joueur » peut-on lire dans un premier message, publié sur le compte X des Colchoneros.
« Comment ne pas bien s’entendre avec vous, alors que vous nous faites rire encore plus que le FC Barcelone ? »
« Communiqué officiel avec nos précisions concernant le communiqué officiel de nos voisins du Real Madrid : 1) Vous avez coupé la vidéo du Pape dans laquelle il disait qu’il était aussi supporter de l’Atlético. 2) Vous avez sans doute confondu politesse et gratitude, mais pour qu’il n’y ait aucun doute : nous ne vous remercions de rien. 3) Nous n’étudions ni n’évaluons aucune offre concernant Julián. 4) Comment ne pas bien s’entendre avec vous, alors que vous nous faites rire encore plus que le FC Barcelone ? » lit-on dans un autre message, avant que l’Atlético de Madrid ne vienne achever son voisin. « P.S. : Puisque vous entretenez de bonnes relations avec votre nouveau président, voyez si vous pouvez arrêter de "voler" des joueurs de notre centre de formation. Merci beaucoup Real Madrid ».