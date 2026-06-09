PSG - Transfert de Julian Alvarez : Le Real Madrid relance tout ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait très certainement vivre un mercato agité cet été. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Le nom de Julian Alvarez a alors été évoqué ces dernières semaines. Le Real Madrid serait toutefois en train de relancer totalement le dossier de l’attaquant de l’Atlético de Madrid.

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG peut pleinement se consacrer à son mercato. Les Rouge-et-Bleu voudraient régénérer l’effectif de Luis Enrique afin de pouvoir encore défendre leur titre la saison prochaine. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués ces dernières semaines, dont celui de Julian Alvarez. Également convoité par le FC Barcelone, l’international argentin devrait quitter l’Atlético de Madrid cet été. Mais un autre prétendant aurait rejoint la danse.

Le Real Madrid en contact avec les agents de Julian Alvarez ? D’après les informations d’ESPN, le Real Madrid aurait en effet initié des contacts avec les représentants de Julian Alvarez. L’agent du champion du monde 2022 affirmait pourtant le contraire récemment. Mais les Merengue seraient réellement passés à l’action sur ce dossier. Florentino Pérez a indiqué qu’il comptait recruter un joueur à 150M€ cet été. Et ce dernier pourrait être Julian Alvarez, justement estimé à ce prix-là par l’Atlético de Madrid.