Pierrick Levallet

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG risque de se montrer actif sur le mercato. Plusieurs noms ont déjà été évoqués au sein du club de la capitale, dont celui de Julian Alvarez. Une belle surprise serait toutefois à prévoir pour le transfert de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, qui pourrait être ciblé par... le Real Madrid !

Après avoir réalisé le back-to-back en Ligue des champions, le PSG peut désormais se concentrer pleinement sur son mercato. Le club de la capitale serait conscient de devoir régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens auraient donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le nom de Julian Alvarez est notamment revenu ces dernières semaines. Mais une surprise ne serait pas à exclure pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid, également ciblé par le FC Barcelone.

«Aucun commentaire venant du clan de Julian Alvarez» « Les gens se demandent si Julian Alvarez pourrait être la grande surprise pour le Real Madrid. Aucun commentaire venant du Real Madrid, aucun commentaire venant du clan de Julian Alvarez. Nous devons être patient et attendre de voir ce qui arrivera sur cette histoire et si Florentino Pérez trouvera le bon joueur » a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.