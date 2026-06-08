Mercato - LOSC : Le verdict est tombé pour l’avenir d’Olivier Giroud

Revenu en Ligue 1 l’été dernier, Olivier Giroud va y rester une année de plus. En fin de contrat avec le LOSC, l’attaquant âgé de 39 ans va prolonger jusqu’en juin 2027 avec les Dogues et évoluera donc désormais sous les ordres de Davide Ancelotti, qui a succédé à Bruno Genesio.
Invité dans l’After Foot sur RMC la semaine dernière, Olivier Létang avait assuré que l’on « devrait avoir de la fumée blanche ou noire d’ici quelques jours » dans le dossier Olivier Giroud. Après ses passages à Arsenal, Chelsea, l’AC Milan et le Los Angeles FC, l’attaquant âgé de 39 ans a fait son retour en France l’été dernier, où il s’est engagé pour une saison avec le LOSC.
Giroud va prolonger avec le LOSC
Toutes compétitions confondues, Olivier Giroud a inscrit 11 buts avec les Dogues, lui qui a joué plus qu’attendu en raison de la blessure d’Hamza Igamane. Après avoir aidé le LOSC à obtenir la troisième place de Ligue 1 et donc à se qualifier en Ligue des champions, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, qui devrait très bientôt voir son record être battu par Kylian Mbappé, va la disputer avec Lille. Comme indiqué par L’Équipe et RMC Sport, Olivier Giroud va prolonger pour une année supplémentaire et sera donc lié au LOSC jusqu’en juin 2027.
« Il a encore la flamme, il a envie et on est convaincu qu’il peut encore nous apporter »
« D’un point de vue athlétique, Olivier n’a pas été blessé et a fait une saison qui a été intéressante. Il n’était peut-être pas prévu qu’il joue autant, mais on a eu une cascade de blessures en janvier », avait rappelé Olivier Létang sur les ondes de RMC. « On a aussi une colonne vertébrale qui a été très importante, avec Aïssa Mandi, Nabil Bentaleb, Benjamin André, Olivier, Thomas Meunier aussi qui a été important. C’est cet équilibre entre l’expérience et la jeunesse qui fait aussi notre force, parce que l’expérience ne s’achète pas. Olivier sait ce qu’il peut apporter. Il a encore faim. Il a encore la flamme, il a envie et on est convaincu qu’il peut encore nous apporter. »