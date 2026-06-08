Mercato - LOSC : Le verdict est tombé pour l’avenir d’Olivier Giroud

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu en Ligue 1 l’été dernier, Olivier Giroud va y rester une année de plus. En fin de contrat avec le LOSC, l’attaquant âgé de 39 ans va prolonger jusqu’en juin 2027 avec les Dogues et évoluera donc désormais sous les ordres de Davide Ancelotti, qui a succédé à Bruno Genesio.

Invité dans l’After Foot sur RMC la semaine dernière, Olivier Létang avait assuré que l’on « devrait avoir de la fumée blanche ou noire d’ici quelques jours » dans le dossier Olivier Giroud. Après ses passages à Arsenal, Chelsea, l’AC Milan et le Los Angeles FC, l’attaquant âgé de 39 ans a fait son retour en France l’été dernier, où il s’est engagé pour une saison avec le LOSC.

Giroud va prolonger avec le LOSC Toutes compétitions confondues, Olivier Giroud a inscrit 11 buts avec les Dogues, lui qui a joué plus qu’attendu en raison de la blessure d’Hamza Igamane. Après avoir aidé le LOSC à obtenir la troisième place de Ligue 1 et donc à se qualifier en Ligue des champions, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, qui devrait très bientôt voir son record être battu par Kylian Mbappé, va la disputer avec Lille. Comme indiqué par L’Équipe et RMC Sport, Olivier Giroud va prolonger pour une année supplémentaire et sera donc lié au LOSC jusqu’en juin 2027.