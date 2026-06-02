«Il a envie de rester avec nous» : Le LOSC vend la mèche pour l’avenir d’Olivier Giroud

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent lundi soir dans l’After Foot sur RMC, Olivier Létang a évoqué plusieurs dossiers chauds du LOSC, notamment l’avenir d’Olivier Giroud, revenu en Ligue 1 l’année dernière. Désormais âgé de 39 ans et en fin de contrat, l’attaquant a envie de poursuivre son aventure lilloise, une volonté visiblement partagée par le président du club.

Après l’officialisation de la nomination de Davide Ancelotti au poste d’entraîneur, puis sa conférence de presse organisée un peu plus tôt dans la journée, Olivier Létang était ensuite invité dans l’After Foot sur RMC lundi soir. Le président du LOSC a évoqué l’avenir d’Ayyoub Bouaddi, annoncé notamment dans le viseur du PSG, mais également d’Olivier Giroud (39 ans), en fin de contrat, comme Thomas Meunier (34 ans), Chancel Mbemba (31 ans) et Nabil Bentaleb (31 ans).

« On devrait avoir de la fumée blanche ou noire d’ici quelques jours » « On a un certain nombre de garçons qui sont en fin de contrat et avec lesquels on a des discussions qui sont ouvertes pour poursuivre l’aventure avec nous. Olivier en fait partie. Il a envie de rester avec nous. Il aura fait une belle saison, parce que c’est finalement notre meilleur buteur avec 11 buts. Il a marqué des buts importants, je pense notamment à celui à Marseille. Des discussions sont ouvertes. On devrait avoir de la fumée blanche ou noire d’ici quelques jours », a assuré Olivier Létang.