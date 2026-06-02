«Il a envie de rester avec nous» : Le LOSC vend la mèche pour l’avenir d’Olivier Giroud

Présent lundi soir dans l’After Foot sur RMC, Olivier Létang a évoqué plusieurs dossiers chauds du LOSC, notamment l’avenir d’Olivier Giroud, revenu en Ligue 1 l’année dernière. Désormais âgé de 39 ans et en fin de contrat, l’attaquant a envie de poursuivre son aventure lilloise, une volonté visiblement partagée par le président du club.
Après l’officialisation de la nomination de Davide Ancelotti au poste d’entraîneur, puis sa conférence de presse organisée un peu plus tôt dans la journée, Olivier Létang était ensuite invité dans l’After Foot sur RMC lundi soir. Le président du LOSC a évoqué l’avenir d’Ayyoub Bouaddi, annoncé notamment dans le viseur du PSG, mais également d’Olivier Giroud (39 ans), en fin de contrat, comme Thomas Meunier (34 ans), Chancel Mbemba (31 ans) et Nabil Bentaleb (31 ans).
« On devrait avoir de la fumée blanche ou noire d’ici quelques jours »
« On a un certain nombre de garçons qui sont en fin de contrat et avec lesquels on a des discussions qui sont ouvertes pour poursuivre l’aventure avec nous. Olivier en fait partie. Il a envie de rester avec nous. Il aura fait une belle saison, parce que c’est finalement notre meilleur buteur avec 11 buts. Il a marqué des buts importants, je pense notamment à celui à Marseille. Des discussions sont ouvertes. On devrait avoir de la fumée blanche ou noire d’ici quelques jours », a assuré Olivier Létang.
« On est convaincu qu’il peut encore nous apporter »
« D’un point de vue athlétique, Olivier n’a pas été blessé et a fait une saison qui a été intéressante. Il n’était peut-être pas prévu qu’il joue autant, mais on a eu une cascade de blessures en janvier », a rappelé le président du LOSC, qui, au même poste qu’Olivier Giroud, a dû composer avec l’absence d’Hamza Igamane toute la deuxième partie de la saison. « On a aussi une colonne vertébrale qui a été très importante, avec Aïssa Mandi, Nabil Bentaleb, Benjamin André, Olivier, Thomas Meunier aussi qui a été important. C’est cet équilibre entre l’expérience et la jeunesse qui fait aussi notre force, parce que l’expérience ne s’achète pas. Olivier sait ce qu’il peut apporter. Il a encore faim. Il a encore la flamme, il a envie et on est convaincu qu’il peut encore nous apporter. »