Mercato : Un joueur de l’OM a déjà trouvé son nouveau club ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si des discussions dans l’optique d’une prolongation avaient été entamées il y a plusieurs mois, elles n’ont pas abouti et Bilal Nadir se dirige désormais vers un départ de l’OM à la fin de son contrat. Le milieu de terrain âgé de 22 ans pourrait déjà avoir trouver un nouveau point de chute, puisqu’il serait en discussions avancées avec un autre club.

Alors qu’il a besoin de vendre afin de renflouer ses caisses et échapper à des sanctions de la DNCG, l’OM va voir un de ses joueurs partir gratuitement. Comme attendu ces dernières semaines, Bilal Nadir va bel et bien quitter Marseille cinq ans après son arrivée en provenance de l’OGC Nice, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026.

Nadir en discussions avancées avec un club du top 5 européens « Bilal Nadir a connu différents moments dans son parcours à Marseille, avec des débuts compliqués. Il a passé beaucoup de temps ici, et nous sommes en discussion pour prolonger », déclarait Pablo Longoria, alors président de l’OM, en conférence de presse au mois de décembre dernier. Il semblerait que les négociations dans l’optique d’une prolongation de Bilal Nadir n’aient pas abouti et ce dernier pourrait partir à l’étranger. D’après les informations de Foot Mercato, le Marocain serait en discussions avancées avec un club évoluant dans un des cinq grands championnats européens.