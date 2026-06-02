Mercato : Un joueur de l’OM a déjà trouvé son nouveau club ?

Si des discussions dans l’optique d’une prolongation avaient été entamées il y a plusieurs mois, elles n’ont pas abouti et Bilal Nadir se dirige désormais vers un départ de l’OM à la fin de son contrat. Le milieu de terrain âgé de 22 ans pourrait déjà avoir trouver un nouveau point de chute, puisqu’il serait en discussions avancées avec un autre club.
Alors qu’il a besoin de vendre afin de renflouer ses caisses et échapper à des sanctions de la DNCG, l’OM va voir un de ses joueurs partir gratuitement. Comme attendu ces dernières semaines, Bilal Nadir va bel et bien quitter Marseille cinq ans après son arrivée en provenance de l’OGC Nice, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026.
Nadir en discussions avancées avec un club du top 5 européens
« Bilal Nadir a connu différents moments dans son parcours à Marseille, avec des débuts compliqués. Il a passé beaucoup de temps ici, et nous sommes en discussion pour prolonger », déclarait Pablo Longoria, alors président de l’OM, en conférence de presse au mois de décembre dernier. Il semblerait que les négociations dans l’optique d’une prolongation de Bilal Nadir n’aient pas abouti et ce dernier pourrait partir à l’étranger. D’après les informations de Foot Mercato, le Marocain serait en discussions avancées avec un club évoluant dans un des cinq grands championnats européens.
Des clubs français intéressés par Bilal Nadir
Reste à savoir s’il s’agit d’un club de Bundesliga, de Serie A, de Liga, de Premier League ou même de Ligue 1, où il aurait des prétendants. Au mois d’avril Africafoot indiquait que Strasbourg et le Stade Rennais suivaient l’évolution de sa situation, tandis que l’OGC Nice aurait également pensé à récupérer Bilal Nadir. En 28 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, il a inscrit 1 but et délivré 5 passes décisives sous les couleurs de l’OM.