Mercato : Trois clubs de Ligue 1 prêts à récupérer un joueur de l’OM !

Si une prolongation semblait dans les tuyaux il y a encore quelques mois, Bilal Nadir se dirige finalement vers un départ de l’OM, qu’il a rejoint à l’été 2021 en provenance de l’OGC Nice. Libre à partir du 30 juin prochain, le milieu de terrain âgé de 22 ans pourrait rester en Ligue 1, où trois clubs suivraient sa situation.
Régulièrement utilisé par Roberto De Zerbi, Bilal Nadir a été un des grands perdants de l’arrivée d’Habib Beye. Absent du groupe pour la réception de l’OL (3-2), le milieu de terrain âgé de 22 ans était en phase de reprise contre Toulouse (0-1) et Auxerre (1-0). Entré seulement une minute face au LOSC (1-2), il est ensuite resté sur le banc à Monaco (2-1) et le week-end dernier contre Metz (3-1).
Nice, Strasbourg et Rennes intéressés par Nadir
Dans ce contexte et alors que son contrat court jusqu’en juin 2026, la tendance est clairement à un départ de Bilal Nadir à la fin de la saison. D’après les informations d’Africafoot, c’est la direction que prend l’international marocain, arrivé à l’été 2021 en provenance de l’OGC Nice, qui serait d’ailleurs très intéressé à l’idée de le récupérer. En plus des Aiglons, Strasbourg et le Stade Rennais suivraient eux aussi attentivement l’évolution de sa situation.
Les autres départs déjà actés à l’OM
Un départ qui ne sera pas le seul à l’OM. L’été prochain devrait également marquer la fin de l’histoire entre Leonardo Balerdi (27 ans) et Marseille. Bien qu’il ait encore deux ans de contrat, l’international argentin (11 sélections) et le club et se sont déjà mis d’accord afin de se séparer lors de la prochaine période de mercato. Ethan Nwaneri (19 ans), prêté, retournera à Arsenal, tandis que l’OM ne lèvera pas les options d’achat de Benjamin Pavard (29 ans, Inter Milan) et d’Arthur Vermeeren (21 ans, RB Leipzig).