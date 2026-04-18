Mercato : Trois clubs de Ligue 1 prêts à récupérer un joueur de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si une prolongation semblait dans les tuyaux il y a encore quelques mois, Bilal Nadir se dirige finalement vers un départ de l’OM, qu’il a rejoint à l’été 2021 en provenance de l’OGC Nice. Libre à partir du 30 juin prochain, le milieu de terrain âgé de 22 ans pourrait rester en Ligue 1, où trois clubs suivraient sa situation.

Régulièrement utilisé par Roberto De Zerbi, Bilal Nadir a été un des grands perdants de l’arrivée d’Habib Beye. Absent du groupe pour la réception de l’OL (3-2), le milieu de terrain âgé de 22 ans était en phase de reprise contre Toulouse (0-1) et Auxerre (1-0). Entré seulement une minute face au LOSC (1-2), il est ensuite resté sur le banc à Monaco (2-1) et le week-end dernier contre Metz (3-1).

Mercato - Mason Greenwood : «Le meilleur joueur de Ligue 1 hors PSG» va bientôt quitter l’OM ? https://t.co/0lcJbkSyEI — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Nice, Strasbourg et Rennes intéressés par Nadir Dans ce contexte et alors que son contrat court jusqu’en juin 2026, la tendance est clairement à un départ de Bilal Nadir à la fin de la saison. D’après les informations d’Africafoot, c’est la direction que prend l’international marocain, arrivé à l’été 2021 en provenance de l’OGC Nice, qui serait d’ailleurs très intéressé à l’idée de le récupérer. En plus des Aiglons, Strasbourg et le Stade Rennais suivraient eux aussi attentivement l’évolution de sa situation.