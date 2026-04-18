Zidane en équipe de France et Mourinho au Real Madrid : Tout va basculer cet été pour Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'été de tous les changements pour Kylian Mbappé ? Il n'avait connu que Didier Deschamps depuis ses débuts en équipe de France remontant à mars 2017. Mais l'ère DD touche à sa fin avec une dernière bataille à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) avant de céder sa place à Zinedine Zidane, à moins d'un coup de tonnerre. Et au Real Madrid, il pourrait également y avoir du mouvement au poste d'entraîneur... avec José Mourinho ?

Une saison blanche pour le Real Madrid ? Il semble que c'est le malheureux dénouement qui se profile pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers à la Casa Blanca après leurs éliminations en quarts de finale de Ligue des champions et en Coupe du roi dès le mois de janvier. En Liga, les Madrilènes sont certes les dauphins du FC Barcelone au classement, mais accusent un retard de neuf points. A l'approche de l'intersaison synonyme de mercato, il est d'ores et déjà question d'ajustements potentiels de la part du comité directeur du Real Madrid et notamment au poste d'entraîneur.

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Florentino Perez pourrait proposer une offre de contrat au coach du SL Benfica dans les prochains jours.



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Florentino Pérez prêt à faire une offre de contrat à José Mourinho ? El Mundo révélait cette semaine que le nom de José Mourinho ferait son effet dans les bureaux des décideurs du Real Madrid. Une tendance confirmée par Record ces dernières heures. Au point où le président Florentino Pérez prendrait sérieusement en considération le fait de renommer le coach qui était aux commandes de l'équipe entre 2010 et 2013 avec une offre de contrat concrète pour The Special One qui officie au Benfica Lisbonne dans les jours à venir comme rapporté par Instant Foot sur X.