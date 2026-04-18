Guy Stéphan annonce «une grande nouveauté» pour la dernière de Didier Deschamps en équipe de France !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans deux mois, l'Equipe de France sera aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde 2026. Les Bleus devront se préparer à un nouveau défi pour la dernière de Didier Deschamps sur le banc. En effet les joueurs joueront dans des conditions qui pourraient être difficiles à supporter. Guy Stéphan, le bras droit de Deschamps, a fait quelques confidences.

Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps s'apprête à disputer sa dernière compétition à ce poste. L'ancien entraîneur de l'OM a très envie de partir sur une bonne note et aux Etats-Unis, les Bleus devront se montrer prêts. En effet les joueurs joueront leurs matches en pleine journée par un temps qui pourrait être très chaud et difficile à supporter. Guy Stéphan a donné quelques pistes sur la manière de se préparer à l'événement.

L'équipe de France a perdu un joueur «qu'on ne retrouve pas ailleurs» : Hugo Ekitike blessé, le bras droit de Deschamps annonce un problème pour le Mondial ! https://t.co/GIK99d8eo4 — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

L'Equipe de France plombée par une nouveauté ? Lors de la phase de poules, l'Equipe de France jouera ses 3 matches au milieu de l'après-midi. C'est un paramètre à prendre en compte car les températures pourraient être très élevées à cette période de l'année. Le challenge est déjà important. « Quels dispositifs le staff des Bleus va-t-il mettre en place pour limiter au maximum cette chaleur ? Après cette semaine américaine, on s’est réunis pour faire le point. Il va falloir bien se préparer et ça commence par les entraînements. Ils seront décalés à 15 h (heure locale) pour se calquer sur les horaires des matches et être dans le bon timing. C’est une grande nouveauté qui bouscule l’organisation de l’équipe médicale » débute Guy Stéphan pour Ouest-France.