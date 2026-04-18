Didier Deschamps n’en pouvait plus à l’OM : «Les derniers mois ont été difficiles…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le banc de l’OM durant trois saisons juste avant de reprendre l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps avait terminé son aventure de manière assez houleuse avec le club phocéen. Le sélectionneur national s’était d’ailleurs confié à ce sujet il y a quelques années, indiquant clairement dans son discours qu’il n’en pouvait plus de sa situation sur la fin avec l’OM.

En novembre 2014, alors qu’il s’apprêtait à faire son grand retour au Stade Vélodrome avec l’équipe de France pour la première fois depuis son départ de l’OM deux ans auparavant, Didier Deschamps s’était confié sans détour en conférence de presse sur la fin de cette expérience. Et même s’il a vécu de grands moments et remporté plusieurs titres entre 2009 et 2012 en tant qu’entraîneur de l’OM, Deschamps ne garde pas un bon souvenir de la fin de son aventure phocéenne comme il l’avait expliqué.

Mercato : «Je suis devenu plus fort», Pape Gueye balance après son départ de l’OM ! https://t.co/bhaAd4MHsT — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

« Un départ prévu depuis de longues semaines » « Les ruptures sont toujours difficiles. Ce départ, ce n'était pas une surprise. En tout cas, de mon côté, il était prévu depuis de longues semaines déjà. Je ne fais jamais rien sur un coup de tête. Ce sont les discussions pour rompre mon contrat qui ont été longues. Mais j'ai tourné la page et l'OM continue sa route (…) Je n'ai pas trop envie de revenir sur les raisons de mon départ. Disons que j'étais dans une situation de travail qui ne me convenait plus. Mais elle n'aurait convenu à personne. La seule solution était de partir », confiait Didier Deschamps, qui souhaitait donc absolument mettre un terme à son aventure avec l’OM en 2012.