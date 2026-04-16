OM : Habib Beye au Real Madrid ? La blague lâchée sur RMC

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour remplacer Roberto De Zerbi, l’OM a décidé de faire confiance à Habib Beye. Mais voilà que malgré un contrat signé jusqu'en 2027, le Sénégalais pourrait ne pas rester sur le banc olympien la saison prochaine. On a d’ailleurs blagué sur RMC à propos de l’avenir de Beye… en l’annonçant au Real Madrid.

Verra-t-on un nouvel entraîneur sur le banc de l'OM la saison prochaine ? Actuellement, c'est Habib Beye qui occupe cette position, lui qui est venu remplacer Roberto De Zerbi au beau milieu de la saison. Le Sénégalais a signé un contrat jusqu’en 2027 et sur le papier, il est donc censé être là pour le prochain exercice. Mais voilà que de plus en plus de questions se posent concernant l’avenir de Beye, pas forcément assuré de rester à l’OM.

Mercato - OM : Un départ en vue ? L’intrigante annonce pour l’avenir d’Habib Beye https://t.co/qLH8vGrGhr — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Qui sur le banc du Real Madrid ? Et si Habib Beye atterrissait... au Real Madrid ? Ça a été la blague lâchée par Jérôme Rothen ce mercredi sur RMC. Tout est parti d'un débat sur le prochain entraîneur de la Casa Blanca. « Non mais Arbeloa… Ramenez-nous Zidane à la tête du Real. Vivement que Deschamps arrive au Real Madrid ? Ah non. Je vais faire une pétition pour mettre Zidane au Real. Zizou est déjà pris ? Non il n’est pas pris. Deschamps ça serait bien ? Non Didier non. Je préfère Zizou au Real. (…) Si le Real propose à DD, je pense qu’il n’ira pas ? Ah si, je pense qu’il ira », a d’abord lâché Rothen. Evoquant d’autres options pour remplacer Alvaro Arbeloa au Real Madrid, Edgar Groleau, correspond de RMC à Madrid, a expliqué : « Klopp, on verra s'il a envie de recoacher tout de suite. Et l’autre nom qui revient en Espagne, c’est Mauricio Pochettino. Parce qu’il a cette relation avec Mbappé, qu'il a connu au PSG ».