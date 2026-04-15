Le salaire à 450 000€ par mois à l’OM qui fait halluciner

Il y a quelques semaines, L'Equipe faisait ses révélations sur les salaires en Ligue 1. Club par club, on a pu se rendre des sommes qui étaient versées chaque mois à chacun. Les émoluments des joueurs de l’OM ont ainsi été révélés et celui qui est le mieux payé à Marseille est Pierre-Emile Höjbjerg avec 500 000€ bruts par mois. Derrière le Danois, d’autres Marseillais sont bien payés et ça a pu en choquer certains.
Si on est loin des sommes versées au PSG, les joueurs de l’OM n’en restent pas moins très bien payés en Ligue 1. Pierre-Emile Höjbjerg a ainsi aujourd’hui le plus gros salaire du club phocéen avec 500 000€ bruts par mois selon les informations du quotidien sportif. Derrière lui, on retrouve Geoffrey Kondogbia et Mason Greenwood avec 450 000€. Vient ensuite Nayef Aguerd avec 400 000€ puis Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi ou encore Igor Paixao avec 350 000€.
« C’est une aberration »
A 33 ans, Geoffrey Kondogbia disposerait donc aujourd’hui du deuxième plus gros salaire de l’OM. Problème, ces 450 000€ bruts par mois ne se reflètent pas sur le terrain. De quoi choquer. Ainsi, lors du Super Moscato Show, Adrien Aigoin a notamment balancé, faisant une comparaison avec ce que peut toucher Désiré Doué au PSG (500 000€ bruts par mois) : « Kondogbia, gros salaire, qui est un joueur confirmé, il faut s’en séparer non ? Mais comment il a eu un salaire aussi élevé ? Rendez-vous compte, Kondogbia gagne presque autant que Désiré Doué à Paris, presque autant que Doué. Ce n’est pas possible. C’est une aberration ».
Un avenir lié à la qualification en Ligue des Champions ?
Aujourd’hui, Geoffrey Kondogbia pèse donc sur les finances de l’OM avec son gros salaire. Mais sera-t-il encore là la saison prochaine ? Le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en 2027 avec le club phocéen, mais voilà qu’en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions, son avenir pourrait s’écrire loin de l’OM. « D’ailleurs, sans la manne financière de la C1, est-ce que l'OM sera capable de conserver ses plus gros salaires comme Hojbjerg ou Kondogbia ? », se demandait le journaliste de RMC, Arnaud Valadon.