Le salaire à 450 000€ par mois à l’OM qui fait halluciner

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques semaines, L'Equipe faisait ses révélations sur les salaires en Ligue 1. Club par club, on a pu se rendre des sommes qui étaient versées chaque mois à chacun. Les émoluments des joueurs de l’OM ont ainsi été révélés et celui qui est le mieux payé à Marseille est Pierre-Emile Höjbjerg avec 500 000€ bruts par mois. Derrière le Danois, d’autres Marseillais sont bien payés et ça a pu en choquer certains.

Si on est loin des sommes versées au PSG, les joueurs de l’OM n’en restent pas moins très bien payés en Ligue 1. Pierre-Emile Höjbjerg a ainsi aujourd’hui le plus gros salaire du club phocéen avec 500 000€ bruts par mois selon les informations du quotidien sportif. Derrière lui, on retrouve Geoffrey Kondogbia et Mason Greenwood avec 450 000€. Vient ensuite Nayef Aguerd avec 400 000€ puis Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi ou encore Igor Paixao avec 350 000€.

Mercato - OM : «Je ne l’achèterais pas», le transfert déconseillé par un champion du monde https://t.co/iNcUW5jQCW — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« C’est une aberration » A 33 ans, Geoffrey Kondogbia disposerait donc aujourd’hui du deuxième plus gros salaire de l’OM. Problème, ces 450 000€ bruts par mois ne se reflètent pas sur le terrain. De quoi choquer. Ainsi, lors du Super Moscato Show, Adrien Aigoin a notamment balancé, faisant une comparaison avec ce que peut toucher Désiré Doué au PSG (500 000€ bruts par mois) : « Kondogbia, gros salaire, qui est un joueur confirmé, il faut s’en séparer non ? Mais comment il a eu un salaire aussi élevé ? Rendez-vous compte, Kondogbia gagne presque autant que Désiré Doué à Paris, presque autant que Doué. Ce n’est pas possible. C’est une aberration ».