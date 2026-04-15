OM - Nouveau directeur sportif : Contacts révélés pour le remplaçant de Benatia !

Alors que Frank McCourt a récemment confirmé le départ à venir de Medhi Benatia, désireux de plier bagage, l’Olympique de Marseille est en quête d’un nouveau directeur sportif. Des contacts seraient en cours avec un profil étranger, passé par plusieurs écuries prestigieuses. Mais il y a de la concurrence…
Après Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, Medhi Benatia va prochainement quitter l’Olympique de Marseille. Après avoir annoncé démission en février dernier, l’ancien international marocain était finalement resté à son poste, à la demande de Frank McCourt. « Mehdi était prêt à partir plus tôt. Je lui ai demandé de venir pour qu'on discute et qu'il reconsidère son choix. Il a accepté de le faire mais il m'a dit qu'il arrêtait à la fin de la saison. Je lui ai dit d'accord. Je peux donc confirmer qu'il partira à l'issue de la saison », a confié l’homme d’affaires américain la semaine dernière, lors d’une conférence de presse organisée au Vélodrome pour annoncer la nomination de Stéphane Richard comme président.
Des contacts en cours avec un dirigeant étranger
Reste à savoir désormais qui succédera à Medhi Benatia pour épauler Stéphane Richard. Selon le journaliste Matteo Moretto, l’OM pourrait se tourner vers Cristiano Giuntoli, avec qui des contacts ont été entamés. L’ancien dirigeant du Napoli et de la Juventus est libre depuis l’année dernière et suscite des convoitises, puisque la Roma serait intéressée par ses services, tout comme plusieurs écuries de Premier League.
« Giuntoli a récréé la dynamique au Napoli »
Invité de l’After Foot ce lundi, Yvan Le Mée avait justement cité le nom de l’Italien au moment d’évoquer les possibilités qui s’offraient à l’Olympique de Marseille. « Si je suis président aujourd’hui, je vais voir Giovanni Sartori, qui a fait l’Atalanta, est passé par le Chievo et a monté le Bologne d’aujourd’hui. Il a monté la structure de Bergame, a initié tous les résultats de Bergame. C’est ce type de mecs qui sont capables de réussir, confiait l'agent sur RMC. Giuntoli, ça ne s’est pas bien passé à la Juventus mais il a récréé la dynamique au Napoli. »