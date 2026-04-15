«On ne va pas sortir le chéquier» : La mèche a déjà été vendue pour les prochains transferts à l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une fois n’est pas coutume, le prochain mercato estival s’annonce mouvementé à l’OM. Que ce soit dans le sens des arrivées que des départs, ça va bouger au sein de l’effectif d’Habib Beye. Bien évidemment, on a surtout un oeil sur les futures recrues olympiennes. A quoi faut-il alors s’attendre avec l’OM ? Visiblement, les folies ne seraient pas au programme.

Dernièrement, Frank McCourt avait lancé la recherche d'un nouveau président pour l'OM. On connait désormais l'identité du prochain boss : Stéphane Richard. Alors qu’il prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain, il a accordé ce mardi une interview à Marc-Olivier Fogiel sur RTL. Et certains propos de celui qui dirigera prochainement l’OM ne sont clairement pas passés inaperçus.

Mercato - OM : Mason Greenwood, la condition qui peut le faire quitter Marseille ? https://t.co/fjxJk4vJCr — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Il faut d’abord de la stabilité » Stéphane Richard a notamment été interrogé sur la situation économique de l’OM, qui a accusé plus de 100 millions d’euros de pertes la saison dernière. « Il n’y a pas de serrage de vis. Je pense qu’il y a eu trop d’instabilité dans ce club ces dernières années, entre les joueurs et les entraîneurs. Le foot reste un jeu collectif et il est compliqué de bien jouer, voire impossible, s’il y a autant de changements chaque année. Il faut d’abord de la stabilité », a-t-il alors lâché.