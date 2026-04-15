«On ne va pas sortir le chéquier» : La mèche a déjà été vendue pour les prochains transferts à l'OM ?

Une fois n’est pas coutume, le prochain mercato estival s’annonce mouvementé à l’OM. Que ce soit dans le sens des arrivées que des départs, ça va bouger au sein de l’effectif d’Habib Beye. Bien évidemment, on a surtout un oeil sur les futures recrues olympiennes. A quoi faut-il alors s’attendre avec l’OM ? Visiblement, les folies ne seraient pas au programme.
Dernièrement, Frank McCourt avait lancé la recherche d'un nouveau président pour l'OM. On connait désormais l'identité du prochain boss : Stéphane Richard. Alors qu’il prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain, il a accordé ce mardi une interview à Marc-Olivier Fogiel sur RTL. Et certains propos de celui qui dirigera prochainement l’OM ne sont clairement pas passés inaperçus.
« Il faut d’abord de la stabilité »
Stéphane Richard a notamment été interrogé sur la situation économique de l’OM, qui a accusé plus de 100 millions d’euros de pertes la saison dernière. « Il n’y a pas de serrage de vis. Je pense qu’il y a eu trop d’instabilité dans ce club ces dernières années, entre les joueurs et les entraîneurs. Le foot reste un jeu collectif et il est compliqué de bien jouer, voire impossible, s’il y a autant de changements chaque année. Il faut d’abord de la stabilité », a-t-il alors lâché.
« On va d’abord penser à épurer tout ça avant de changer et recruter »
Nouveau président de l'OM, Stéphane Richard a donc appelé à la stabilité. Cela va-t-il alors impacter le futur mercato estival du club phocéen ? Sur le plateau de L'Equipe de Greg, le journaliste Olivier Bossard a confié : « Ce que dit Stéphane Richard dans ses déclarations, je vois aussi ça comme il y a tellement de dettes que de toute façon on ne va pas sortir le chéquier la saison prochaine, on va d’abord penser à épurer tout ça avant de changer et recruter ».