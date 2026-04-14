Transfert au PSG : Messi a dit oui grâce à cette soirée à Ibiza

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi a signé librement et gratuitement au PSG ; et ce, parce qu'il n'a jamais réussi à trouver un accord financier avec Joan Laporta, le président catalan. Interrogé sur le transfert de la Pulga à Paris, une ancienne gloire du club a raconté les coulisses de sa signature.

Ayant fait ses premiers pas de footballeur au Newell's Old Boys, Lionel Messi a rejoint le FC Barcelone lors de l'été 2002. Formée au Barça, la Pulga a défendu les couleurs blaugrana pendant 21 ans. Alors que son contrat a pris fin le 30 juin 2021, Leo Messi a continué à négocier une prolongation avec Joan Laporta pendant plusieurs semaines. Toutefois, il n'a jamais réussi à trouver un terrain d'entente avec le président catalan. Contraint de se trouver un nouveau club pour poursuivre sa carrière, Lionel Messi a choisi de rejoindre le PSG librement et gratuitement.

Mercato - PSG : «Tous les grands clubs le veulent», ce joueur affole l'Europe... mais vous ne le connaissez pas encore ! https://t.co/e0CFENbwDn — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

«Nous l’avons encouragé à venir à Paris» Lors d'un entretien accordé à Gazzetta dello Sport en juillet 2025, Marco Verratti avait révélé les coulisses de la signature de Lionel Messi au PSG. « Je me souviens d’une soirée fantastique, presque magique. Nous étions à Ibiza, Neymar est venu me voir et m’a annoncé que nous dînions avec Leo Messi ce soir-là. Nous nous sommes donc retrouvés à table : Leo, (Leandro) Paredes, Ney et (Angel) Di Maria. Nous avons discuté et passé un excellent moment. Et nous l’avons, pour ainsi dire, encouragé à venir à Paris », avait raconté l'ex-milieu de terrain du PSG, avant de poursuivre son récit.