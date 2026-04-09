Mercato - PSG : Mbappé, Messi et Neymar à l’origine d’un échec à Paris ?

Axel Cornic

Au fil des années, on a vu des nombreuses stars débarquer au Paris Saint-Germain, surtout depuis le début du projet QSI en 2011. Mais elles n’ont pas toutes convaincu, notamment barrées par une concurrence monstrueuse, comme lors de l’époque du trio formé par Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar.

A Paris, on a toujours voulu trouver la perle rare. C’est arrivé avec Kylian Mbappé, mais la suite a un peu gâché l’histoire, avec notamment une séparation qui a énormément fait parler. Mais pour un succès au PSG, il y a eu pas mal d’échecs et cela a été le cas avec un tout jeune attaquant français qui s’est révélé du côté du Stade de Reims.

Mercato - PSG : Ce prochain transfert est une «certitude» à Paris ? https://t.co/Cf1MTxq8EN — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Si tu rentres une fois tous les 3 mois, c'est dur » Il s’agit évidemment d’Hugo Ekitike, qui a rejoint le PSG en 2022 dans le cadre d’un prêt d’une valeur totale de 30M€, mais qui n’a jamais convaincu. Et cela est en grande partie lié aux joueurs avec lesquels il devait partager le vestiaire, comme Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. « Il ne voulait pas sortir les 3 déjà. Si tu rentres une fois tous les 3 mois, c'est dur. C’est dur d’être dans le rythme. En plus, dans son ancien club, c’était lui le joueur phare, on jouait tout pour lui. Paris, je pense qu'il n'était pas prêt » a déclaré Samir Nasri, sur Canal+.