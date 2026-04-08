Mercato - OM : Son salaire va en prendre un coup après son départ ?

En situation d’échec depuis son arrivée, un joueur ne devrait pas être conservé et donc quitter l’OM à la fin de la saison. Reste à savoir quelle sera la suite pour le principal intéressé, mais un observateur estime qu’il va devoir faire des concessions pour se trouver un nouveau club.
Passé par le Bayern Munich et l’Inter Milan, Benjamin Pavard devait faire profiter à l’OM de toute son expérience, lui qui est arrivé l’été dernier avec le statut de champion du monde et de vainqueur de la Ligue des champions. Mais force est de constater que le recrutement de l’international français (55 sélections) est un échec. À tel point que, malgré une option d’achat de 15M€, Marseille ne le conservera pas la saison prochaine, comme indiqué par RMC Sport.
L’Inter Milan ne veut plus de Pavard
« Il faut que ça s’arrête », a récemment assuré Eric Di Meco, qui estime que « c’est peut-être un soulagement » pour Benjamin Pavard, qui cristallise les critiques des supporters, et que quitter l’OM « sera mieux pour lui. » Selon le Corriere dello Sport, l’Inter Milan, où le défenseur âgé de 29 ans est sous contrat jusqu’en juin 2028, ne compterait pas non plus sur lui. Pour Daniel Riolo, à moins de partir en Arabie Saoudite, Benjamin Pavard devra accepter de faire des concessions, notamment financières, s’il veut trouver un nouveau challenge intéressant.
« Est-ce que tu es prêt à descendre de deux crans par rapport aux clubs que tu as fréquentés pour continuer ? »
« Pour un défenseur, 30 ans, ce n’est pas cramé, loin de là. Il peut encore avoir 3-4 ans à un très bon niveau. Il faut juste qu’il trouve le club pour lui. Mais il n'y a aucune raison qu’il soit cramé. Mais oui, vu le CV qu’il a, je dis c’est quoi ton marché ? Est-ce que tu es prêt à descendre de deux crans par rapport aux clubs que tu as fréquentés pour continuer ? Mais descendre de deux crans, ça veut dire aussi descendre le salaire de deux crans. C’est un peu bizarre sa fin. À moins que l’oseille de l’Arabie Saoudite tombe et dans ce cas-là, tu montes de deux crans », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.