Mercato - OM : Son salaire va en prendre un coup après son départ ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En situation d’échec depuis son arrivée, un joueur ne devrait pas être conservé et donc quitter l’OM à la fin de la saison. Reste à savoir quelle sera la suite pour le principal intéressé, mais un observateur estime qu’il va devoir faire des concessions pour se trouver un nouveau club.

Passé par le Bayern Munich et l’Inter Milan, Benjamin Pavard devait faire profiter à l’OM de toute son expérience, lui qui est arrivé l’été dernier avec le statut de champion du monde et de vainqueur de la Ligue des champions. Mais force est de constater que le recrutement de l’international français (55 sélections) est un échec. À tel point que, malgré une option d’achat de 15M€, Marseille ne le conservera pas la saison prochaine, comme indiqué par RMC Sport.

Mercato - OM : Une condition inédite est fixée pour signer à Marseille, le secret est dévoilé par un ancien joueur ! https://t.co/42RLO2qlAK — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

L’Inter Milan ne veut plus de Pavard « Il faut que ça s’arrête », a récemment assuré Eric Di Meco, qui estime que « c’est peut-être un soulagement » pour Benjamin Pavard, qui cristallise les critiques des supporters, et que quitter l’OM « sera mieux pour lui. » Selon le Corriere dello Sport, l’Inter Milan, où le défenseur âgé de 29 ans est sous contrat jusqu’en juin 2028, ne compterait pas non plus sur lui. Pour Daniel Riolo, à moins de partir en Arabie Saoudite, Benjamin Pavard devra accepter de faire des concessions, notamment financières, s’il veut trouver un nouveau challenge intéressant.