«Ça a été dur à vivre» : Zinédine Zidane revient sur son coup de boule en 2006

Pierrick Levallet

La fin de la carrière de Zinédine Zidane est certes tragique, mais surtout mémorable. Le Ballon d’Or 1998 a été expulsé en finale de la Coupe du monde 2006 après avoir asséné un coup de boule à Marco Materazzi. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France est d’ailleurs revenu sur cet événement marquant, qui a suscité des réactions mitigées.

Zinédine Zidane a mis un terme à sa carrière après la Coupe du monde 2006, et de quelle manière ! Après avoir porté les Bleus jusqu’en finale, le Ballon d’Or 1998 a été expulsé en finale contre l’Italie après avoir donné un coup de boule à Marco Materazzi. Cet événement marquant a suscité de vives réactions, certains critiquant le geste du milieu offensif et d’autres lui apportant leur soutien. 20 ans plus tard, Zinédine Zidane est revenu sur cette fin tragique mais mémorable.

«Les gens m’ont un peu pardonné» « Je suis revenu pour revivre 1998. Malheureusement, les choses se sont passées autrement. Les réactions après mon coup de tête ? J’essaie de ne pas trop me laisser atteindre par ces réactions, car quand les gens te couvrent d’éloges, c’est merveilleux. Mais quand les choses tournent mal, on ne veut pas finir par se sentir déprimé. Ça a été dur à vivre. Mais en même temps, je comprends la réaction des gens. C’est logique. Mais j’ai aussi ressenti beaucoup de soutien. Les gens m’ont un peu pardonné... d’une certaine manière » a confié l’ancien entraîneur du Real Madrid dans un entretien accordé à GQ.