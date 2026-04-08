Mercato - OM : Transfert à 15M€, ils ne veulent plus de lui !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a bouclé le prêt avec option d'achat d'un international. Si le club marseillais n'est pas dans l'obligation d'activer sa clause, le joueur n'est plus en odeur de sainteté dans son équipe initiale. En effet, l'écurie en question ne veut plus de lui et sait déjà comment réinvestir l'argent de son transfert.

A la peine du côté de l'Inter, Benjamin Pavard a alarmé l'OM. Conscient de la situation de l'international français, le club de Frank McCourt a fait le nécessaire pour boucler son transfert lors du dernier mercato estival. En effet, l'OM a trouvé un accord avec l'Inter pour finaliser le prêt avec option d'achat de Benjamin Pavard. La clause du défenseur de 30 ans étant fixée à 15M€.

Mercato - OM : Le transfert de Mason Greenwood déjà validé à Marseille ? https://t.co/okcInFY7l6 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

Benjamin Pavard n'a plus sa place à l'Inter Arrivé à l'OM le 1er septembre, Benjamin Pavard pourrait ne plus faire long feu à Marseille. En effet, l'ancien pensionnaire du Bayern retrouvera l'Inter cet été si le club marseillais ne lève pas son option d'achat à 15M€. Et, pour le moment, l'OM n'aurait pas encore communiqué sa décision. Au contraire, les Nerazzurri auraient déjà tranché quant à l'avenir de Benjamin Pavard. D'après les indiscrétions d'Il Corriere dello Sport, Cristian Chivu et la direction lombarde ne compteraient en aucun cas relancer le Français à Milan. Ainsi, si Benjamin Pavard revient au Giuseppe Meazza le 1er juillet, il devrait être poussé vers la sortie dans la foulée.