Nouveau président de l’OM : Encore un nom proposé dans la presse (et il est bien connu à Marseille)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alban Juster n’assurant actuellement que l’intérim, l’OM se chercher un nouveau président. Reste toutefois à trouver le candidat idéal pour Frank McCourt. Une quête qui fait énormément parler depuis plusieurs jours maintenant. Alors que différents noms seraient à l’étude par le club phocéen, d’autres sont soufflés comme étant de bonnes idées. C’est ainsi qu’une piste, bien connue à l’OM, a été évoqué dernièrement.

Frank McCourt l’a annoncé : l’OM cherche actuellement son prochain président. Qui sera maintenant l'heureux élu pour occuper ce poste ? Christophe Bouchet connait bien ces fonctions, lui qui a dirigé le club phocéen il y a quelques années de cela. Forcément, il sait de quoi il parle quand il s’agit du président de l’OM. Evoquant alors ce dossier pour La Tribune Dimanche, Bouchet a au passage glissé un nom qui pourrait faire les affaires.

OM : Habib Beye a «un melon démesuré» et se fait dézinguer https://t.co/mcvpoEVkd0 — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« Là, on repart pratiquement d'une page blanche » « Le président, c'est l'homme du lundi: celui qui encaisse une troisième défaite et résiste; ou gagne trois fois 3-0 et ne prend pas la grosse tête. Il faut cette capacité à mettre le résultat en perspective tout en structurant le club, ce qui n'est toujours pas fait. Là, on repart pratiquement d'une page blanche avec le risque de retomber dans le même piège: chercher l'homme ou la femme providentielle plutôt que de structurer. Ça ne marche pas. Il faut un projet de club, pas un projet d'équipe. Et à Marseille, vous ne réussirez rien si vous n'associez pas les supporters, en leur épargnant le jargon industrialo-marketing... Le problème à l'OM, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance comment quelqu'un va réagir sous pression. Certains se révèlent dans la tempête; d'autres, brillants en apparence, sont mauvais. Or la pression maximale qu'il y a en permanence dans ce club, on ne la retrouve pas beaucoup ailleurs. Il y a peu d'étalons de mesure. On sait que le président qui a réussi chez Saint-Gobain ou Danone coche à peu près les cases pour devenir celui de Peugeot, par exemple. Mais ça ne dit rien de la manière dont la personne va réagir quand elle va se faire interpeller dès la descente de l'avion et qui ne s'est pas aperçue que les résultats sont hebdomadaires, pas annuels », a expliqué dans un premier temps Christophe Bouchet.