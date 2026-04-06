OM : Les deux statistiques lunaires après la dernière défaite !

Pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1, l'OM de Frank McCourt s'est déplacé sur la pelouse de l'AS Monaco. Et les hommes d'Habib Beye se sont inclinés au Stade Louis II ce dimanche soir. Après cette contre-performance, ces deux statistiques sur l'OM sont inquiétantes.
Ce dimanche soir, l'OM a affronté l'AS Monaco au Stade Louis II, et ce, pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1. Malheureusement pour le club marseillais, il a perdu ce derby de la Côte d'Azur à l'extérieur (2-1). Résultat, l'OM est désormais classé 4ème du championnat de France avec 49 points. Le LOSC étant passé devant l'écurie olympienne grâce à son carton dans le derby du Nord (3-0 face au RC Lens, 50 unités en Ligue 1).
«L'OM a perdu 50% de ses rencontres lorsqu'Egan-Riley a été titularisé»
Sur X, Stats Foot a annoncé deux mauvaises nouvelles sur l'OM après sa défaite contre l'AS Monaco. D'une part, « l'OM a perdu 50% de ses rencontres en Ligue 1 cette saison lorsque CJ Egan-Riley a été titularisé (4/8) ». D'autre part, « l'OM a perdu ses 6 matchs à l'extérieur contre les clubs du Top 7 actuel en Ligue 1 cette saison » : 5-0 à Paris (PSG), 2-1 à Lens (RCL), 1-0 à Lille (LOSC), 2-1 à Monaco (ASM), 1-0 à Lyon (OL), et 1-0 à Rennes (SR).
«L'OM a perdu ses 6 matchs à l'extérieur contre les clubs du Top 7»
Nommé président intérimaire de l'OM après le départ de Pablo Longoria, Alban Juster a fait part de son immense déception après la défaite contre l'AS Monaco ce dimanche soir. « Ce soir, on est tous très déçus, très frustrés du résultat. Maintenant, je crois qu'on a aussi vu une prestation très correcte, très cohérente, probablement une des meilleures prestations depuis plusieurs mois. Le plus important, c'est de capitaliser sur cette prestation, sur le travail au quotidien qui est fait par Habib (Beye) et son staff depuis plusieurs semaines, utiliser tout ce qui a été positif ce soir dans les six prochains matchs pour aller décrocher l'objectif qu'on s'est fixé en début de saison, qui est le podium. On ressort très déçus, très frustrés mais je crois qu'il y a de bonnes choses à garder pour la fin de saison. Rien n'est joué. Le résultat nous est défavorable mais il nous reste six matchs », a-t-il regretté en zone mixte.