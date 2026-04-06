OM : Les deux statistiques lunaires après la dernière défaite !

Amadou Diawara

Pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1, l'OM de Frank McCourt s'est déplacé sur la pelouse de l'AS Monaco. Et les hommes d'Habib Beye se sont inclinés au Stade Louis II ce dimanche soir. Après cette contre-performance, ces deux statistiques sur l'OM sont inquiétantes.

Ce dimanche soir, l'OM a affronté l'AS Monaco au Stade Louis II, et ce, pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1. Malheureusement pour le club marseillais, il a perdu ce derby de la Côte d'Azur à l'extérieur (2-1). Résultat, l'OM est désormais classé 4ème du championnat de France avec 49 points. Le LOSC étant passé devant l'écurie olympienne grâce à son carton dans le derby du Nord (3-0 face au RC Lens, 50 unités en Ligue 1).

Président de l'OM : Un journaliste propose un projet révolutionnaire, il risque de vous surprendre... https://t.co/caU6EqZTfb — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«L'OM a perdu 50% de ses rencontres lorsqu'Egan-Riley a été titularisé» Sur X, Stats Foot a annoncé deux mauvaises nouvelles sur l'OM après sa défaite contre l'AS Monaco. D'une part, « l'OM a perdu 50% de ses rencontres en Ligue 1 cette saison lorsque CJ Egan-Riley a été titularisé (4/8) ». D'autre part, « l'OM a perdu ses 6 matchs à l'extérieur contre les clubs du Top 7 actuel en Ligue 1 cette saison » : 5-0 à Paris (PSG), 2-1 à Lens (RCL), 1-0 à Lille (LOSC), 2-1 à Monaco (ASM), 1-0 à Lyon (OL), et 1-0 à Rennes (SR).