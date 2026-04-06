«Il avait pété les plombs», ce début de bagarre inattendu à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il est parfois difficile de canaliser les tensions qui flottent dans un vestiaire, et cet ancien joueur de l'OM en sait quelque chose. Il y a quelques années, alors qu'il était sur la fin de son aventure avec le club phocéen, il s'est retrouvé au coeur d'une altercation improbable avec un membre du staff de l'OM et raconte la scène en interview.

Les faits remontent en 2021, alors que l'OM traverse à cette époque une période sportive assez compliquée. Jorge Sampaoli venait d'arriver en février suite à la démission soudaine d'André Villas-Boas et l'intérim assuré pendant quelque temps par Nasser Larguet, et le coach argentin avait donc repris les rênes de l'OM avec son propre staff. Sauf que le courant n'est pas forcément bien passé entre le préparateur physique de Sampaoli et certains joueurs de l'OM, dont Valère Germain qui s'apprêtait à quitter le club en fin de contrat quelques mois après.

Mercato - «Je n'avais aucune intention de quitter l'OM» : Le problème d'argent qui l'a forcé à tout plaquer https://t.co/croB40BO00 — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Germain mis à part à l'OM... Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, l'ancien attaquant de l'OM révèle une altercation et un début de bagarre entre lui et ce membre du staff : « C'était avec le préparateur physique de Sampaoli (NDLR : qui se nomme Pablo Fernandez). Sampaoli était arrivé à l'OM trois mois avant la fin de mon contrat. Il avait des méthodes que certains jugeaient difficiles à comprendre parce qu'il s'occupait des titulaires, et les remplaçants - dont je faisais alors partie - étaient mis sur le côté certaines veilles de match pour ne faire qu'un tennis-ballon. On n'était parfois même pas convoqués à la même heure que les titulaires », confie Valère Germain, avant de poursuivre sur l'incident.