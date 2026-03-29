Mercato : Il a déjà trouvé son prochain club après l'OM ?

Alexis Brunet

Lors du mercato estival, l’OM devrait encore une fois se montrer actif avec de nombreuses arrivées et de nombreux départs. Marseille a l’habitude de ce genre de mouvements, mais prochainement une figure bien connue du club phocéen pourrait retrouver un nouveau challenge, alors que cela s’était mal terminé pour elle chez les Olympiens.

La saison 2025-2026 est plus que compliquée pour l’OM. Le club phocéen a commencé avec plein d’ambitions, mais il a finalement dû les revoir à la baisse. Les partenaires de Mason Greenwood se sont piteusement fait éliminer de la Ligue des champions, mais également en Coupe de France. Il ne reste donc plus que la Ligue 1 aux Marseillais, qui espèrent bien accrocher le podium et c’est bien parti car ils sont actuellement troisièmes avec deux points d’avance sur l’OL et le LOSC.

Les supporters de l'OM en colère : McCourt les reprend de volée dans la presse https://t.co/W8OYGoX4M3 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

Un club anglais s’intéresse à un ancien de l’OM Dans cette saison difficile, l’OM a vu partir des noms très importants. C’est notamment le cas de Roberto De Zerbi qui a quitté Marseille il y a quelques semaines alors que son contrat courait initialement jusqu’en juin 2027. Habib Beye est arrivé pour remplacer l’Italien, qui pourrait très rapidement retrouver un banc. En effet, selon les informations du journaliste de talkSPORT Alex Crook, Tottenham, qui vient de se séparer d’Igor Tudor, aurait accéléré pour tenter de faire venir l’ancien technicien marseillais pour la fin de la saison.