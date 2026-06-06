Un joueur du PSG s’interroge sur son avenir, problème en vue ? «Tu ne trouves pas mieux actuellement»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sur le toit de l'Europe après sa nouvelle victoire en Ligue des champions contre Arsenal la semaine dernière, le PSG pourrait connaître un peu plus de changement au niveau de son effectif par rapport à l'année dernière. A l'approche du mercato estival, certains joueurs pourraient décider de quitter les lieux, comme Bradley Barcola dont l'avenir suscite beaucoup d'interrogations.

Recruté au PSG en 2023, Bradley Barcola est un peu le 12ème homme du club. Le joueur français fait face à une forte concurrence et c'est souvent lui qui est laissé de côté, comme lors de la finale de la Ligue des champions où il n'était pas titulaire. Cette situation pourrait ne pas lui convenir bien longtemps et c'est pourquoi on pense à un départ de la capitale cet été. Pour Lionel Charbonnier, il a sa place au PSG.

Barcola prêt à rester au PSG ? Dans ce collectif bien établi par Luis Enrique, il est difficile de faire de la place pour tout le monde. Bradley Barcola présente des qualités évidentes qui ne lui permettent pas d'être titulaire indiscutable. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes s'interrogent sur son avenir, avec la possibilité de le voir quitter la capitale cet été. Les discussions sont en cours pour ce joueur qui reste quand même une valeur sûre pour Paris. « Barcola, très important, s’ils peuvent le garder, s’il a envie de rester, s’il accepte cette situation, je pense que c’est important, tu ne trouves pas mieux actuellement. Après c’est lui qui va décider » déclare Lionel Charbonnier dans l'After Foot sur RMC.