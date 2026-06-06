Mercato - PSG : Barcola a vendu la mèche pour son club la saison prochaine ?

Le cas Bradley Barcola fait couler beaucoup d'encre étant donné que le numéro 29 du PSG pourrait envisager de changer d'air cet été, d'autant que Liverpool lui fait les yeux doux depuis plusieurs mois. Mais à en croire les révélations de Claude Le Roy qui a discuté en personne avec Barcola, ce dernier pourrait finalement rester au PSG... Explications.
Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 10 mai dernier, Bradley Barcola figure sur les tablettes de Liverpool et semble attiré par la perspective d'un départ du PSG pour signer chez les Reds cet été. Il faut dire que l'attaquant de l'équipe de France est cantonné à un rôle de remplaçant de luxe dans les grands matchs de Ligue des Champions, passant derrière le trio Doué-Kvaratskhelia-Dembélé dans l'esprit de Luis Enrique. Une situation qui pourrait donc avoir raison de son avenir au PSG... mais qu'en est-il vraiment dans l'esprit de Barcola ?
« J'ai discuté un peu avec lui... »
Claude Le Roy a fait une grande révélation à ce sujet dans l'émission L'Equipe du Soir, en laissant entendre que Bradley Barcola lui avait vendu la mèche sur son avenir au PSG : « Je pense pas que Bradley Barcola a envie de partir. J'ai discuté un peu avec lui, il ne donne pas cette impression... », a-t-il confié. Et Le Roy a été conforté dans sa position par son collègue Dominique Séverac : « Bradley Barcola pour moi ça ne part pas. C'est impossible qu'il parte au mercato. C'est impossible », a indiqué le journaliste dans l'émission de La Chaine L'Equipe.
Une prolongation ou un départ pour Barcola ?
Pour le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, beaucoup de choses devraient dépendre de l'issue des négociations entre Barcola et le PSG au sujet d'une prolongation de contrat : « Bradley Barcola, c’est un sujet. Il arrive dans sa 3ème saison. Ça fait des semaines pour ne pas dire des mois que ça négocie. Il n’y a toujours pas de terrain d’entente. C’est un dossier qui va falloir suivre. Il y a deux solutions, fin de contrat en 2028 ça va être très simple : ou il prolonge et il reste ou il ne prolonge pas et le PSG va mettre un prix pour Barcola à plus de 100M€ », a-t-il confié. Affaire à suivre, donc...