Mercato - PSG : Barcola a vendu la mèche pour son club la saison prochaine ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le cas Bradley Barcola fait couler beaucoup d'encre étant donné que le numéro 29 du PSG pourrait envisager de changer d'air cet été, d'autant que Liverpool lui fait les yeux doux depuis plusieurs mois. Mais à en croire les révélations de Claude Le Roy qui a discuté en personne avec Barcola, ce dernier pourrait finalement rester au PSG... Explications.

Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 10 mai dernier, Bradley Barcola figure sur les tablettes de Liverpool et semble attiré par la perspective d'un départ du PSG pour signer chez les Reds cet été. Il faut dire que l'attaquant de l'équipe de France est cantonné à un rôle de remplaçant de luxe dans les grands matchs de Ligue des Champions, passant derrière le trio Doué-Kvaratskhelia-Dembélé dans l'esprit de Luis Enrique. Une situation qui pourrait donc avoir raison de son avenir au PSG... mais qu'en est-il vraiment dans l'esprit de Barcola ?

« J'ai discuté un peu avec lui... » Claude Le Roy a fait une grande révélation à ce sujet dans l'émission L'Equipe du Soir, en laissant entendre que Bradley Barcola lui avait vendu la mèche sur son avenir au PSG : « Je pense pas que Bradley Barcola a envie de partir. J'ai discuté un peu avec lui, il ne donne pas cette impression... », a-t-il confié. Et Le Roy a été conforté dans sa position par son collègue Dominique Séverac : « Bradley Barcola pour moi ça ne part pas. C'est impossible qu'il parte au mercato. C'est impossible », a indiqué le journaliste dans l'émission de La Chaine L'Equipe.