Paul Seixas : Ses grands-parents se préparent à souffrir pendant le Tour de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Paul Seixas va participer à partir de ce dimanche au Tour Auvergne-Rhône-Alpes, cela va lui servir de répétition pour le Tour de France. A compter du 4 juillet prochain, le phénomène de la Décathlon CMA CGM va participer à sa première Grande Boucle. Forcément, il y a de l’excitation à l’idée de découvrir Seixas sur la plus belle course du monde. Mais voilà que chez ses grands-parents, il y a également certaines craintes pour cet événement.

En avril dernier, lors de Liège-Bastogne-Liège, en voyant Paul Seixas tenir tête à Tadej Pogacar, les fans ne demandaient qu’une chose : que le Français participe au Tour de France pour revoir ce duel pendant 3 semaines. Après réflexion, le coureur de 19 ans a tranché et il a décidé de prendre part à sa première Grande Boucle avec la Décathlon CMA CGM. Le 4 juillet prochain, Seixas sera donc à Barcelone pour le grand départ du Tour de France. Le début de 3 semaines de souffrance pour ses grands-parents.

« Je vais être malade pendant trois semaines » Interrogée par Le Télégramme, Annie, la grand-mère de Paul Seixas, s’est confiée sur la participation de ce dernier au prochain Tour de France. C’est alors qu’elle a décrit le calvaire qu’elle va endurer cet été devant sa télévision, confiant : « Je vais être malade pendant trois semaines. Il va me gâcher mon mois de juillet. Quand Paul court, je ne peux pas rester devant la télé. J’ai toujours peur qu’il tombe. Je vais me promener en forêt ou dire bonjour au voisin… mais je reviens vite à la maison voir où il en est ». Claude, le grand-père de Paul Seixas, a lui aussi un peu peur. « Tout cet engouement autour de lui nous fait également peur mais on n’y peut rien. C’est un peu trop, quelque part, on a un peu l’impression qu’il nous échappe mais ça reste notre Paul, notre petit Paul », a-t-il fait savoir.