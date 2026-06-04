Paul Seixas : Le gros coup qu’il prépare juste avant le Tour de France

Le 4 juillet prochain, Paul Seixas s’élancera avec le peloton de Barcelone pour son premier Tour de France. A 19 ans, le coureur de la Décathlon CMA CGM se présentera avec des ambitions sur la Grande Boucle. Il faudra alors être prêt pour répondre face à Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, et pour cela, il entend frapper fort lors du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet été, Tadej Pogacar va tenter de ramener un 5ème maillot jaune sur les Champs-Elysées. Visant un nouveau Tour de France, le Slovène aura toutefois de la concurrence. C’est ainsi que tous les yeux seront notamment rivés sur Paul Seixas. A 19 ans, le Français est le nouveau phénomène du cyclisme mondial. Ayant montré qu’il pouvait tenir tête à Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège, pourra-t-il le faire lors des 3 semaines de la Grande Boucle ? Actuellement, Paul Seixas se prépare pour arriver dans les meilleures conditions et voilà qu’on va avoir des premières réponses sur son état lors de sa participation au Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
« J’aborde ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec beaucoup d’ambitions »
C’est ce que dimanche 7 juin que le Tour Auvergne-Rhône-Alpes va partir. Au départ de celui-ci, Paul Seixas entend réaliser un gros coup à quelques semaines du début du Tour de France. En effet, dans des propos accordés aux médias de sa formation, le coureur de la Décathlon CMA CGM a annoncé la couleur, expliquant : « J’aborde ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec beaucoup d’ambitions, après trois semaines de préparation en altitude, en Sierra Nevada, où j’ai enchaîné de gros blocs de travail en insistant sur les ascensions longues. Cette semaine sera importante pour moi car je vais pouvoir comparer mes sensations, notamment en termes de récupération, à celles de l’année dernière, quand j’avais terminé 8e de la course ».
« Sur des routes que je connais très bien, celles de ma région, je vais viser la victoire »
Paul Seixas n’entend donc pas faire de la figuration lors de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Le Français de 19 ans vise la victoire finale et il l’a fait savoir : « Sur des routes que je connais très bien, celles de ma région, je vais viser la victoire et approfondir encore les repères qu’on a mis en place depuis le début de l’année avec toute l’équipe en vue du Tour de France ».