Paul Seixas : Le gros coup qu’il prépare juste avant le Tour de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 4 juillet prochain, Paul Seixas s’élancera avec le peloton de Barcelone pour son premier Tour de France. A 19 ans, le coureur de la Décathlon CMA CGM se présentera avec des ambitions sur la Grande Boucle. Il faudra alors être prêt pour répondre face à Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, et pour cela, il entend frapper fort lors du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Cet été, Tadej Pogacar va tenter de ramener un 5ème maillot jaune sur les Champs-Elysées. Visant un nouveau Tour de France, le Slovène aura toutefois de la concurrence. C’est ainsi que tous les yeux seront notamment rivés sur Paul Seixas. A 19 ans, le Français est le nouveau phénomène du cyclisme mondial. Ayant montré qu’il pouvait tenir tête à Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège, pourra-t-il le faire lors des 3 semaines de la Grande Boucle ? Actuellement, Paul Seixas se prépare pour arriver dans les meilleures conditions et voilà qu’on va avoir des premières réponses sur son état lors de sa participation au Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

« J’aborde ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec beaucoup d’ambitions » C’est ce que dimanche 7 juin que le Tour Auvergne-Rhône-Alpes va partir. Au départ de celui-ci, Paul Seixas entend réaliser un gros coup à quelques semaines du début du Tour de France. En effet, dans des propos accordés aux médias de sa formation, le coureur de la Décathlon CMA CGM a annoncé la couleur, expliquant : « J’aborde ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec beaucoup d’ambitions, après trois semaines de préparation en altitude, en Sierra Nevada, où j’ai enchaîné de gros blocs de travail en insistant sur les ascensions longues. Cette semaine sera importante pour moi car je vais pouvoir comparer mes sensations, notamment en termes de récupération, à celles de l’année dernière, quand j’avais terminé 8e de la course ».