Cyclisme - Tour de France : Il lance un avertissement à Paul Seixas...

A quelques semaines du départ du Tour de France, Paul Seixas peaufine sa préparation pour le grand rendez-vous. Elle le conduira à partir de dimanche sur les routes de Tour Auvergne-Rhône Alpes, ancien Dauphiné Libéré. Pour Cyrille Guimard, ancien directeur sportif de Bernard Hinault et Laurent Fignon, cette semaine revêt d'ailleurs un danger particulier pour le prodige français...
A moins d'un mois du Tour de France, Paul Seixas peaufine sa préparation pour arriver au sommet de sa forme au départ, et il apparaît plutôt en bonne voie pour cela comme le démontrent les deux records Strava battus par le prodige tricolore sur les pentes du Tourmalet lors d'une sortie de reconnaissance des étapes pyrénéennes.
« La seule chose que je crains, c'est le parcours, on n'a quasiment que des arrivées au sommet ou des étapes très difficiles »
Cette préparation va passer à partir de dimanche par un retour à la compétition, au Tour Auvergne-Rhône Alpes, anciennement Dauphiné Libéré, où Seixas sera opposé à une concurrence relevée avec notamment Juan Ayuso et Isaac Del Toro. Pour Cyrille Guimard, interrogé par cyclismactu.net, Seixas aura une vraie adversité : « Il y aura une vraie course, avec Seixas, Ayuso, Del Toro. Il y aura d'ailleurs plus de concurrence sur le Dauphiné qu'il n'y en avait sur le Giro. J'espère une belle course, de la castagne. La seule chose que je crains, c'est le parcours. On n'a quasiment que des arrivées au sommet ou des étapes très difficiles, plus un contre-la-montre par équipes. Je trouve qu'on exagère au niveau des difficultés. Sur huit jours de course, l'équilibre n'est pas très bon ».
« Je pense que Seixas aurait intérêt à être prudent sur cette épreuve »
Pour Guimard, la difficulté du parcours revêt justement un danger particulier pour le jeune Français, à savoir qu'il laisse trop de force en route à absolument vouloir remporter l'épreuve : « Est-ce qu'on s'attend à ce que Seixas domine la course ? Il va marcher, de toute façon. En plus, il est à la maison. Il connaît la plupart des routes sur lesquelles il va évoluer. Il aura à cœur de briller. Je pense que la course va tourner autour de lui, c'est évident. Il aura avec lui un autre coureur très fort, dont on parle beaucoup moins, Léo Bisiaux, qui pourra éventuellement l'accompagner et le seconder. Moi, je vais surtout observer. Parce qu'en fonction de son comportement et de l'opposition, on aura une première photographie de ce que cela pourra donner sur le Tour de France. Mais je pense qu'il aurait intérêt à être prudent sur cette épreuve. Comme je le disais, il y a trop de difficultés... »