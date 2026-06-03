Cyclisme - Tour de France : Il lance un avertissement à Paul Seixas...

Alexandre Higounet

A quelques semaines du départ du Tour de France, Paul Seixas peaufine sa préparation pour le grand rendez-vous. Elle le conduira à partir de dimanche sur les routes de Tour Auvergne-Rhône Alpes, ancien Dauphiné Libéré. Pour Cyrille Guimard, ancien directeur sportif de Bernard Hinault et Laurent Fignon, cette semaine revêt d'ailleurs un danger particulier pour le prodige français...

A moins d'un mois du Tour de France, Paul Seixas peaufine sa préparation pour arriver au sommet de sa forme au départ, et il apparaît plutôt en bonne voie pour cela comme le démontrent les deux records Strava battus par le prodige tricolore sur les pentes du Tourmalet lors d'une sortie de reconnaissance des étapes pyrénéennes.

« La seule chose que je crains, c'est le parcours, on n'a quasiment que des arrivées au sommet ou des étapes très difficiles » Cette préparation va passer à partir de dimanche par un retour à la compétition, au Tour Auvergne-Rhône Alpes, anciennement Dauphiné Libéré, où Seixas sera opposé à une concurrence relevée avec notamment Juan Ayuso et Isaac Del Toro. Pour Cyrille Guimard, interrogé par cyclismactu.net, Seixas aura une vraie adversité : « Il y aura une vraie course, avec Seixas, Ayuso, Del Toro. Il y aura d'ailleurs plus de concurrence sur le Dauphiné qu'il n'y en avait sur le Giro. J'espère une belle course, de la castagne. La seule chose que je crains, c'est le parcours. On n'a quasiment que des arrivées au sommet ou des étapes très difficiles, plus un contre-la-montre par équipes. Je trouve qu'on exagère au niveau des difficultés. Sur huit jours de course, l'équilibre n'est pas très bon ».